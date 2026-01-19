구리요금소에서 차량이 가드레일 충돌…2명 사망

지난 18일 오후 9시 14분께 경기 구리시 수도권제1순환고속도로 구리요금소 인근에서 주행 중이던 차량이 갓길 가드레일을 들이받는 사고가 났다.

CCTV 화면 갈무리

이 사고로 뒷좌석에 있던 60대 여성 2명이 숨지고 운전석과 조수석에 각각 앉아 있던 60대 남성 2명이 다쳐 치료받았다.



운전자의 약물이나 음주는 감지되지 않았다.



경찰은 뒷좌석 탑승자들이 안전벨트를 하지 않아 피해가 컸던 것으로 보고 운전자 등을 상대로 경위를 조사하고 있다.

<연합>