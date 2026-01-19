‘흑백요리사’ 임성근, 음주운전 고백…"10년간 3번, 마음의 짐이었다"

유튜브 채널 '임짱TV' 화면 캡처

넷플릭스 '흑백요리사2' 임성근(58)이 과거 음주운전 사실을 고백했다.

임성근은 18일 자신의 유튜브 채널 '임짱TV'에서 "옛날엔 도시가스가 없어 연탄을 150장을 갈았다. 일 끝나고 술을 마셨었는데, 5~6년 전부터 조심하고 있다. 조금 안 좋은 일도 있었다. 말 나온 김에 얘기한다"며 "술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 10년에 걸쳐 3번 음주(운전)를 했다"고 털어놨다.

그는 "평소 난 술을 마시면 차에서 잔다"며 "차에서 자다가 경찰에 걸려 상황 설명을 했는데, '왜 시동을 걸고 있냐'고 하더라. 알고 보니 시동을 끄고 앉아있어야 하는 거더라. 그때 한 번 있었는데, 10년 정도 된 것 같다. 가장 최근 적발된 건 5~6년 전"이라고 설명했다.

제작진이 "요즘에는 한 잔만 드셔도 대리기사를 불러 가는 걸 봤다"고 하자, 임성근은 "그렇다"고 수긍했다.

이어 "원래는 숨기고 싶었지만, 괜히 나중에 일이 생기면 많은 분들이 상처 받지 않느냐. 내가 잘못한 건 잘못한 거니까 면피하고 싶지 않다. 그래서 정신 차리고 안 하는 것"이라며 "형사 처벌을 받아 면허가 취소됐는데 다시 면허를 땄다"고 부연했다.

그러면서 "갑자기 팬들 많이 생겼는데 두렵지 않느냐"는 질문엔 "이게 나다. 날 싫어할 분들은 당연히 있을 것"이라면서도 "숨기고 싶지 않다"고 답했다. "(음주운전을 밝히지 않으면) 내가 못 산다. 어마어마한 사랑을 받으니 부담이 돼 마음에 있는 것을 하나씩 털어내고 싶다"며 "바쁘고 힘든 삶을 살다보니 술을 많이 좋아했는데 너그럽게 용서해주길 바란다. 문제가 생기지 않도록 앞으로 조심히 살겠다"고 약속했다.

최근 임성근은 학교폭력 의혹에 대해 "죄송하게도 난 학교를 안 다녀서 학폭이 없다"며 "중학교 3학년 때 집을 나와서 막 일하다가 다시 잡혀 고등학교에 갔다. 입학하자마자 또 나와서 학폭할 시간이 없었다"고 너스레를 떨었다.

한편 임성근은 올리브 '한식대첩3'(2015) 우승자다. 넷플릭스 '흑백요리사 : 요리 계급 전쟁2'(2025~2026)에 출연했다.