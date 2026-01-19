뒷심 한 번 좋네 '만약에 우리' 2주 연속 1위 150만명↑

배우 구교환과 문가영이 주연한 영화 '만약에 우리'가 2주 연속 주말 박스오피스 정상을 달리며 150만 관객을 넘어섰다.

'만약에 우리'는 16~18일 31만6411명(영화진흥위원회 기준)이 봐 2주째 주말 박스오피스 1위를 유지했다. 누적 관객수는 157만명이다. '만약에 우리'는 지난 주차 주말(약 34만명)과 비교할 때 관객수는 소폭 감소했으나 매출액 점유율(전체 영화 매출액 대비 특정 영화 매출액 비중)은 오히려 상승하며 장기 흥행을 이어가고 있다(매출액 점유율 29.1%→29.8%).

이 추세는 오는 주말까지 이어질 거로 예상된다. 이번 주 개봉작 중 '만약에 우리'를 위협할 만한 영화는 '프로젝트Y' 외엔 없다. 19일 오전 8시30분 현재 예매 관객수를 보면 '프로젝트Y'는 약 3만1000명, '만약에 우리'는 약 2만8000명으로 차이가 크지 않다.

이 영화는 옛 연인 은호와 정원이 한국행 비행기에서 우연히 만나게 되고, 함께했던 지난 시절을 돌아보면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨스물이다. 구교환이 은호를, 문가영이 정원을 연기했다. '82년생 김지영'(2019)을 만든 김도영 감독이 연출했다. 원작은 중국 스타 배우 저우동위가 주연한 영화 '먼 훗날 우리'(2018)다.

이밖에 주말 박스오피스 순위는 2위 '아바타:불과 재'(17만7084명·누적 637만명), 3위 '신의악단'(11만4844명·43만명), 4위 '신비아파트 10주년 극장판:한 번 더, 소환'(11만4278명·16만명), 5위 '하트맨'(10만7198명·15만명) 순이었다.

<뉴시스>