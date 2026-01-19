예천군, 중부권 동서횡단철도 국가계획 반영 촉구

경북 예천군을 포함한 경북·충북·충남의 13개 시군이 참여하는 중부권 동서횡단철도 협력체가 중부권 동서횡단철도를 제5차 국가철도망 구축계획 신규 사업으로 채택해 달라는 공동건의문을 전달했다.

19일 군에 따르면 중부권 동서횡단철도 협력체는 19일 국토교통부 장관을 만나 공동건의문을 건넸다.중부권 동서횡단철도는 경북·충북·충남의 국토 동서 330㎞를 연결하는 초광역 철도망이다. 중부권에 공백으로 남아 있는 동서축 철도 서비스를 확충하고자 추진했다.

지난 11월19일 경북 예천군에서 열린 제10회 중부권 동서횡단철도 건설사업 시장·군수 협력체 회의. 천안시 제공

협력체는 건의문을 통해 중부권 동서횡단철도가 제21대 대통령 국정운영 5개년 계획에 포함된 국가 과제이자 서산에서 울진까지 국토 동서를 2시간대로 연결하는 전략 노선이라는 점을 강조했다. 또한 물류와 관광이 결합된 경제벨트를 형성하고 지역 간 성장 격차를 완화하는 국가 균형발전의 새로운 축이 될 수 있다는 점을 제시했다.

협력체는 주요 건의 사항은 서산~울진 간 2시간대 이동을 통한 물류·관광 경제벨트 구축과 청주국제공항 대량 수송 체계 확보, 6만명의 고용 유발 효과를 통한 인구 소멸 위기 극복 및 국가균형발전 실현 등이다. 제5차 국가철도망 구축계획 확정을 앞둔 시점에서 초광역 교통망 구축의 필요성을 정부에 직접 전달했다는 점에서 의미가 있다는 게 군의 설명이다.

중부권 동서횡단철도 사업은 2016년 12개 시군이 협력체를 구성했고 2022년 증평군이 합류하면서 현재 13개 시군으로 늘었다. 그동안 협력체는 두 차례에 걸쳐 79만명에 달하는 주민 서명부를 정부에 제출해 지역사회의 요구를 전달해 왔다.

김학동 군수는 “중부권 동서횡단철도는 650만 중부권 주민의 이동 환경을 획기적으로 개선하고 지역 간 균형 있는 성장을 이끌 국가적 기반 사업”이라며 “제5차 국가철도망 구축계획에 신규사업으로 반드시 포함돼야 한다”고 말했다.