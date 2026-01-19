메뉴보기메뉴 보기 검색

최근 5년간 한랭질환 절반 이상이 '노인'…"보온에 주의해야"

질병관리청, '큰 추위' 대한 앞두고 주의 당부

질병관리청은 강추위가 찾아올 것으로 예보된 대한(大寒)을 하루 앞둔 19일 한랭질환에 주의할 것을 당부했다.

질병청에 따르면 최근 5년간 응급실 감시체계에 신고된 한랭질환은 모두 1천914건으로, 이 가운데 60세 이상 노인이 56%(1천71건)를 차지했다.

절기상 대한(大寒)을 하루 앞둔 19일 오전 서울 세종대로 광화문역 네거리에서 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

또 동반 질환으로 치매까지 있는 사례는 전체 한랭질환의 12.2%인 234건으로, 인지 기능 저하를 동반한 고령층에서 한랭질환에 걸릴 위험이 특히 컸다.

한랭질환은 추위가 직접 원인이 돼 인체에 피해를 줄 수 있는 질환으로, 대표적으로 저체온증(전신성), 동상·동창(국소성) 등이 있다.

연령별로 봤을 때 고령층에서는 저체온증의 비율이 높았다. 고령일수록 체온 조절 능력이 떨어지고, 추위 인지와 대응이 늦어질 수 있어서다.

반면 젊은 연령층은 동상이나 동창의 비율이 높았는데, 이는 야외활동 중 추위 노출에 따른 손상이 상대적으로 많기 때문이라고 질병청은 설명했다.

한랭질환 발생 장소로는 모든 연령대에서 '길가'가 가장 많았으나 고령층에서는 집과 주거지 주변에서 발생한 비율이, 젊은 연령층에서는 산, 스키장, 강가·해변 등 야외활동 장소에서 발생한 비율이 높았다.

이달 17일 현재 2025∼2026절기 한랭질환자는 사망자 7명을 포함해 총 209명이다. 지난 절기의 같은 기간(사망자 5명 포함 192명) 대비 9%가량 더 많다.

이번 절기 전체 한랭질환자 중 65세 이상 노인은 전체의 54.1%(113명)를 차지했다.

임승관 질병청장은 "겨울철 외출 시 방한복, 모자, 장갑 등 방한 물품을 착용하고, 특히 치매 등 기저질환이 있는 경우나 고령층은 보호자의 세심한 관찰과 한랭질환 예방 건강 수칙의 철저한 준수가 필요하다"고 당부했다.

기상청에 따르면 대한인 20일 전국에는 최저기온 -17∼-3도의 강추위가 찾아올 예정이다.

이렇게 추운 날에는 체온 유지 기능이 약한 어르신과 어린이, 만성질환자 등은 특히 보온에 신경 써야 한다.

술을 마시면 추위를 인지하지 못해 위험할 수 있으므로 과음을 피해야 하고, 빙판길에서의 낙상에도 주의해야 한다.

<연합>

