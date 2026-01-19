"냄새라도 맡으라고요?" 두쫀쿠 빈 봉투 판매글에 누리꾼들 '황당'

인기 디저트 '두쫀쿠' 열풍 속에 다 먹고 남은 빈 종이봉투를 중고 거래 플랫폼에 500원에 판매한다는 글이 올라와 논란입니다. 판매자는 "두쫀쿠 냄새가 날 수 있다"며 상품을 소개했고, 이를 본 누리꾼들은 "지나친 상술"이라며 비판을 쏟아냈습니다. 전문가들은 이를 특정 상품의 과도한 유행과 SNS 중심의 '보여주기식 문화'가 낳은 씁쓸한 단면으로 분석하고 있습니다.

인기 디저트 '두쫀쿠'(두바이 쫀득 쿠키)의 인기가 식을 줄 모르는 가운데, 중고 거래 플랫폼 '당근'에 황당한 판매 글이 올라와 눈길을 끌고 있다.

17일 온라인 커뮤니티 '네이트판'에는 '두쫀쿠 이건 뭔?'이라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 "쓰레기를 파는 것 아니냐"며 당근마켓에 올라온 한 판매 글의 캡처 화면을 함께 공유했다.

공개된 사진 속 해당 판매 게시글에는 "산 지 1시간도 안 됐다. 두쫀쿠 냄새가 날 수 있다"며 두쫀쿠가 담겨 있던 것으로 보이는 종이봉투를 상품으로 내놓았다. 가격은 500원으로 책정돼 있었다.

이를 접한 누리꾼들은 어이없다는 반응을 보였다. 한 누리꾼은 "허니버터칩 품절 사태 때 냄새 밴 비닐봉지를 팔던 일이 떠오른다"며 과거의 사건을 떠올리는가 하면, "두쫀쿠 먹고 트림한 냄새도 팔 기세"라며 지나친 상술을 비꼬는 댓글도 이어졌다.

논란이 확산되자 "친구와 장난치려고 올린 글이라고 하더라" "단순히 커뮤니티에서 화제가 되기 위해 올린 관심 구걸용 글"이라는 해석도 나왔다.

특정 상품의 과도한 유행과 사회관계망서비스(SNS) 중심의 '보여주기식 문화'를 풍자한 글이라는 분석도 나온다. 한 누리꾼은 "비싼 두쫀쿠의 가격을 돌려 비판한 것 같다"며 씁쓸한 반응을 보였다.

한편 두쫀쿠는 겉은 바삭하고 속은 쫀득한 식감의 디저트로, 두바이 초콜릿 트렌드에서 파생됐다. 카다이프(가느다란 면 형태의 중동식 재료)와 피스타치오 등 고급 재료를 사용한 것이 특징이다.

<뉴시스>