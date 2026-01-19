“은퇴 후에도 벌어야 하는데”…고령자 10명 중 8명은 ‘정년 연장’ 찬성

고령층 적정 생활비 283만원, 11.2%는 초과 지출

기대수명 연장 등으로 은퇴 후에도 일하는 고령층이 늘어나고 있는 가운데, 상당수가 ‘일을 지속할 수 있을지’에 대한 고민을 안고 있었다. 10명 중 7명 이상은 정년 연장이 필요하다고 생각하고 있는 것으로 나타났다.

한 어르신이 취업지원 신청서를 작성하고 있다. 뉴시스

19일 한국노인인력개발원이 발표한 ‘한국 어르신의 일과 삶 패널’조사 결과, 응답자 70.1%는 “일할 의향이 있다”고 답했으며 현재 노인 일자리에 참여 중인 어르신의 경우 향후에도 일할 의향이 있다는 응답은 97.7%에 달했다.

이번 설문은 2024년 6월 30일 기준 노인 일자리 및 사회활동 지원사업에 참여 중인 60~74세 3000명과 비참여자 3000명 등 총 6000명을 대상으로 대면 설문조사 방식으로 진행됐다.

주요 결과를 보면 정년퇴직에 대한 인식 조사에서 66.3%는 정년퇴직 시기 연장을, 12%는 정년 제도 폐지를 선호하는 등 78.3%가 현재보다 정년을 늘리거나 정년 제도 자체를 없애는 걸 지지했다. 현재처럼 60세 정년을 유지해야 한다는 응답은 21.2%, 정년을 앞당겨야 한다는 응답은 0.5%였다.

응답자 가구형태는 부부가구 54%, 1인 가구 22.3%, 노인 부부와 자녀 동거는 15.2%, 본인과 자녀 동거 4.5% 순으로 집계됐다.

노인 일자리 관련해서는 70.1%가 일자리 참여를 희망했는데 노인 일자리 참여자의 경우 97.7%가 향후에도 일할 의향이 있다고 응답해 비참여자 68.3%보다 높았다.

노인 일자리 근무환경에 대한 인식으로는 5점 만점에 노인역량활용사업과 공동체 사업단이 각각 4.09점으로 가장 높았고 노인친화기업·기관이 3.57점으로 가장 낮았다.

응답자가 생각하는 적정 생활비는 월 283만원이었는데 전체 고령층의 개인소득 평균은 연 2795만원, 가구소득 평균은 4190만원이다. 사적이전소득(생산에 직접 기여한 소득이 아닌 개인이 부양의무자나 후원자 등에게 받는 수입) 평균은 266.91만원, 가구 평균은 332만원이었다.

지출을 보면 총 평균 2982만원, 가구 평균 2534만원, 개인 평균 447만원이었다. 전체 응답자의 11.2%는 생활비 초과 지출 경험이 있었는데 생활비가 부족할 때 64.9%는 예금, 보험, 적금 등의 해약으로 대응했으며 17.8%는 가족이나 친척에게 빌림, 14.8%는 현금서비스 이용 등을 선택했다.

월평균 의료비 지출은 7만원이며 일자리 참여자 8만7200원, 비참여자는 6만9000원이다. 민간 민간의료보험 1.7개가 있으며 22.3%는 민간의료보험이 1개도 없었다.

응답자의 58.3%는 자신이 생계 및 복지를 책임져야 한다고 생각했으며 다음으로 국가 21.7%, 가족 13.1%, 지역사회 6.8% 순이었다. 필요하다고 인식하는 노인복지서비스로는 49.4%가 소득보장, 29.7% 의료서비스, 8.6% 돌봄 서비스다.

한국노인인력개발원은 “한국 어르신의 일과 삶 패널을 통해 어르신 일반 특성, 일, 노인 일자리, 경제적 안정, 건강한 생활, 보건의료 및 복지서비스, 고령친화환경, 사회활동, 문화와 젠더를 체계적으로 파악했다”고 말했다.