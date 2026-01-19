기보, 기보벤처캠프 참여기업 모집

기술보증기금(기보)은 혁신 기술과 사업 아이디어를 보유한 혁신창업기업을 발굴 및 육성하기 위해 다음달 4일까지 ‘제18기 기보벤처캠프’ 참여기업을 모집한다고 19일 밝혔다.

기보벤처캠프는 중소벤처기업부의 ‘벤처 4대 강국 도약 종합대책’에 따라 기보가 민간 액셀러레이터와 협업을 통해 운영하는 창업지원 프로그램이다.

기보가 혁신 기술과 사업 아이디어를 보유한 혁신창업기업 발굴 및 육성을 위해 다음달 4일까지 ‘제18기 기보벤처캠프’ 참여기업을 모집한다. 사진은 기보 본점 전경. 기술보증기금 제공

모집대상은 공고일 기준 창업 후 3년 이내의 혁신창업기업 또는 예비창업자이며, 1차 서류평가와 2차 발표평가를 거쳐 최종 70개 내외 기업을 선정할 예정이다.

기보는 일반전형 외에도 △지역 균형 △ESG(환경·사회·지배구조) △신성장 4.0 △예비창업 △글로벌 등 5개 분야의 특별전형을 통해 다양한 기업을 발굴하고, 지역 균형발전과 사회적 가치 창출에도 기여할 계획이다.

선정된 기업에는 스타트업 맞춤형 성장전략 수립을 위한 종합 컨설팅과 분야별 전문가 경험 및 성공 노하우 전수, 액셀러레이터(창업지원)·VC(벤처캐피탈)·엔젤투자(초기 창업 투자) 연계 및 VC 네트워킹 등 다양한 액셀러레이팅 프로그램을 무상으로 제공한다.

특히 이번에 신설된 글로벌 전형을 통해 선정된 기업에는 해외 진출 전략 수립 등 글로벌 시장 진출을 위한 맞춤형 프로그램을 제공한다. 또 ESG 전형 선정기업에는 국가기후위기대응위원회의 ‘넷제로 챌린지X 프로젝트’ 추천 기회가 주어진다.

기보는 벤처캠프 수료기업을 대상으로 기술보증 및 보증연계투자, 기술이전, 기술·경영컨설팅 등 금융·비금융 후속지원을 연계해 혁신스타트업의 지속적인 성장을 체계적으로 뒷받침할 예정이다.

이상창 기보 이사는 “기보벤처캠프는 민간 액셀러레이터와의 협업을 바탕으로 유망 창업기업의 초기 성장을 지원하는 기보의 핵심 창업지원 프로그램”이라며 “혁신기술을 보유한 스타트업이 유니콘으로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 기보벤처캠프 모집에 대한 자세한 사항은 기보 홈페이지와 중소벤처기업부 창업포털 K스타트업 사업공고에서 확인할 수 있다.