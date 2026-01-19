박규리 "30대에 뇌출혈 구사일생…뇌 쪼개지는 줄"

트로트 가수 박규리가 뇌출혈로 30대에 생사 갈림길에 섰던 적이 있다고 했다.

박규리는 19일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '좋은 아침'에 나와 뇌 질환 관련 얘기를 했다.

그는 "30대에 뇌출혈이 와서 정말 죽을 뻔했다. 다행히 전조 증상을 느끼고 바로 병원에 간 덕분에 구사일생했다"고 말했다.

박규리는 "갑자기 뇌가 쪼개지는 것 같은 극심한 두통을 느꼈다. 머릿속에서 쩍 갈라지는 소리가 들리는 느낌이었다"고 했다.

또 "병원에 가던 도중 갑자기 눈이 침침해지면서 앞이 잘 안 보이고, 메스꺼운 증상까지 있었다"고 말했다.

박규리는 "이런 일을 겪으면서 30대 때부터 뇌 혈관 건강을 엄청 챙기고 있다"고 했다.

의사 이경석은 "뇌출혈에서 강하게 머리가 아픈 '벼락 두통'이 발생한다"고 설명했다. 의사 임채선은 "뇌졸중의 경우 눈으로 가는 혈관에 문제가 생기면서 커튼을 친 듯 시야가 가려질 수 있다"고 말했다.

박규리는 일상 속에서 실천할 수 있는 뇌혈관 건강법을 하나 씩 점검했다.

먼저 소개된 방법은 '외출 전 현관에서 5분 서 있기'였다. 갑작스러운 온도 변화로 인한 혈관 수축을 예방하기 위한 습관이다.

박규리는 "아침마다 급하게 뛰쳐나올 때가 많은데, 앞으로는 꼭 5분의 여유를 가져야겠다"고 했다.

<뉴시스>