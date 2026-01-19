전남 함평군 “체류형 귀농 입주자 모집”

전남 함평군은 2026년 함평군 귀농어귀촌 체류형 지원센터에 입주할 제6기 입교생을 내달 10일까지 모집한다.

19일 함평군에 따르면 함평군 귀농어귀촌 체류형 지원센터는 신규 귀농인의 정착을 돕기 위해 맞춤형 정보와 현장 실습을 제공하는 시설로 공동 실습 농지와 시설하우스, 작업장 등 교육 기반 시설을 갖추고 있다.

모집 규모는 총 21세대(기숙형 원룸 12세대·단독주택형 9세대)이며, 신청 대상은 만 65세 이하인 자로 도시지역에서 1년 이상 거주하고 함평군으로 전입한 지 6개월 이내인 자 또는 이주를 희망하는 예비 귀농인이다.

선발된 입교자는 3월부터 11월까지 9개월간 센터에 거주하며 귀농·귀촌을 위한 교육을 받는다.

신청 희망자는 함평군 누리집 공고문을 참고해 신청서 등 관련 서류를 작성해 함평군 귀농어귀촌 체류형 지원센터에 방문하거나 우편으로 제출하면 된다.

함평군 관계자는 “귀농·귀촌을 준비하는 도시민들이 농업과 농촌을 이해하고 장차 안정적으로 정착할 수 있도록 돕겠다”며 “함평에서 새로운 시작을 꿈꾸는 많은 분의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.