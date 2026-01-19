‘울버린’이 한국 왔다고?..휴 잭맨, 코엑스 별마당 목격담 ‘화제’

할리우드 배우 휴 잭맨의 국내 목격담이 온라인을 통해 확산해 눈길을 끈다.

최근 사회관계망서비스(SNS)에는 서울 삼성동 코엑스 별마당 도서관에서 잭맨을 봤다는 글과 함께 사진이 올라왔다.

온라인에서 확산 중인 휴 잭맨 추정 인물. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

작성자는 “오늘 코엑스 별마당 갔는데 누구 봤는지 맞춰보라. 이 사람을 우연히 보고 너무 놀라 심장이 터질 것 같았는데, 주변 사람은 아무도 못 알아보고 지나가더라”면서 한 외국인 남성의 사진을 공개했다.

사진 속의 남성은 초록색 셔츠에 검은색 마스크를 착용한 모습이었다. 작성자는 “남편에게 말하려는 순간 사라져버렸다. 그 사람 맞지 않느냐”라며 누리꾼에게 의견을 구하기도 했다.

해당 게시물은 여러 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 번졌다. 누리꾼들은 “또 내한했나”, “가려도 다 알아보겠다”, “사람들이 모르는 척 배려한 것인지도 모른다” 등의 다양한 반응을 보이며 목격담에 힘을 실었다.

현재까지 잭맨의 실제 한국 방문 여부나 일정에 대해 공식적으로 확인된 내용은 없다. 그러나 팬들은 관련 목격담을 계속 밝히면서 내한 가능성에 무게를 싣고 있다.

휴 잭맨. 휴 잭맨 인스타그램 캡처

잭맨은 대표적인 ‘친한파’ 할리우드 배우로 유명하다. 그는 2024년 7월 영화 ‘데드풀 & 울버린’ 홍보를 위해 라이언 레이놀즈와 함께 내한해 팬 미팅·레드카펫 행사·인터뷰 일정 등을 소화했다. 당시 잭맨은 “서울에 다시 오게 돼 기쁘다. 벌써 여섯 번째 방문인데 올 때마다 좋다”라며 애정을 드러냈고, 과거 서울시 홍보대사로 활동했던 인연도 언급해 화제를 모았다.

한편 잭맨은 지난해 데보라 리 퍼니스와 27년간의 결혼 생활을 마치고 이혼했다. 현재는 뮤지컬 배우 서튼 포스터와 열애 중인 것으로 알려졌다.