통일부, 한미 대학생연수(WEST) 참가할 탈북민 대학생 모집

정지혜 기자 wisdom@segye.com
통일부가 2026년도 한·미 대학생연수(WEST·Work, English Study, Travel) 프로그램에 참가할 북한이탈주민이나 탈북민 자녀를 모집한다.

 

통일부는 올해 WEST 프로그램에 탈북민 대학생 4명을 선발한다고 19일 밝혔다. WEST 프로그램은 한·미 정부 간 업무협약을 바탕으로 교육부 국립국제교육원이 청년들에게 미국에서의 직무실습(인턴십), 어학연수, 여행 기회를 제공하는 정부 해외실습 프로그램이다.

 

2011년부터 탈북민 참가를 지원해 온 통일부는 2020년 코로나19로 중단되었던 지원을 2025년 재개하며 탈북민 대학생 5명을 지원한 바 있다. 지난해 참가자들은 뉴욕, 샌디에고 등 미국 각지에서 인턴십 중이며, 참가자 대부분이 미국 문화 이해 및 실무 경험 확장에 만족감을 표했다고 통일부는 전했다.

 

대한민국 국적을 소지한 탈북민이나 그 자녀로서 국내 대학생 및 2025년 8월 이후 대학 졸업자면 신청할 수 있다.

 

선발은 서류전형 및 면접을 통해 이루어지며, 최종선발자는 올해 7월에 출국해 어학연수(3개월), 인턴십(6~8개월), 여행(1개월) 순으로 참가하게 된다. 통일부는 참가자의 왕복항공료, 참가비, 어학연수 및 인턴기간 생활비 일정액을 지원하며, 어학과 면접 대비 교육도 지원할 계획이다.

 

참가 희망자는 2월27일까지 통일부에 직접 방문하여 신청하거나 우편으로 신청서와 구비서류를 제출하면 된다.

정지혜 기자

