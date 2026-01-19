정청래 "1인1표제, 당과 권리당원 전체 이익…사익 아냐"

당무위 의결후 발언…"DJ '직선제 요구'가 '사익 때문'이라면 이치 안 맞잖나"

더불어민주당 정청래 대표는 19일 당무위원회에서 자신의 공약인 대의원·권리당원 '1인1표제'에 대해 "민주당 전체의 이익이고 민주당 전체 권리당원들의 이익"이라고 말했다.



박수현 수석대변인은 이날 취재진에게 정 대표가 비공개 당무위 마무리 발언에서 이같이 언급했다고 전했다.

더불어민주당 정청래 대표. 연합뉴스

박 수석대변인에 따르면 정 대표는 1인1표제에 대한 당무위 의결 직후 "민주주의 기본 원칙인 1인1표제로 가는 것은 전체 다수에 대한 이익이다. 누구 개인의 이익으로 치환해 말하는 것은 대등·대칭의 원칙에 어긋난다"고 밝혔다.



이는 이번 당헌 개정이 정 대표의 연임을 위한 포석이라는 일각의 비판을 염두에 둔 발언으로 해석된다.



정 대표는 김대중 전 대통령의 직선제 개헌 주장을 거론, "'대통령 직선제를 하니까 김대중 당신 유리하잖아. 그러니까 하면 안 돼' 이렇게 주장하는 것은 이치에 맞지 않는다고 생각한다"고도 말했다.



이어 "찬반이 있는 것 자체는 민주주의의 다양성으로 이해될 수 있는 부분이지만, '(1인1표제로) 누구 개인이 이익이니까 하지 말자'는 것은 너무나 '고답(高踏·현실과 동떨어진 것을 고상하게 여김)'스러운 반대 논리"라고 지적했다.



다만 정 대표는 "그(1인1표제 반대) 주장조차도 저는 존중한다. 반대 없는 100%의 찬성은 있을 수 없는 일"이라고 덧붙였다.



그는 또 "이번 1인1표의 전환은 민주당이 민주당답게 개혁하고 개선하는 일"이라며 "당원주권시대의 핵심적 상징이라고 할 수 있는 1인1표제가 당무위에서 압도적 다수로 가결돼 매우 기쁘다"고 했다.



이날 당무위에서는 대의원과 권리당원에게 동등하게 '1인1표'를 주는 내용의 당헌 개정안을 중앙위에 부의하는 안건이 의결됐다. 당헌 개정안은 오는 22∼24일 권리당원 여론조사, 다음 달 2∼3일 중앙위 투표를 거쳐 최종 의결된다.

<연합>