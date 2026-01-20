[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 20일 (화요일) 내 배우자가 화난 이유… 돈 때문이다?

96년생 금융관련 일은 무난하다. 84년생 행동이 약하면 좋은 결과가 힘들다. 72년생 프로의 직업정신을 갖고 일하자. 60년생 신규업에 기회가 오는 운이다. 48년생 매출에 좋은 기회를 맞이한다. 36년생 수익도 없는 일에 매달린다.

97년생 뜻밖의 소득이 있는 하루다. 85년생 비슷한 생각을 가진 사람을 피하라. 73년생 반복 속에서 뿌리를 내린다. 61년생 욕심이 생긴다 실물을 거둔다. 49년생 투자에 기회를 잡는다. 37년생 쓸때없이 깊은 상념에 잠기지 말자.

98년생 자신감 있게 행동하라. 86년생 편치 않은 날이지만 별다른 방법이 없다. 74년생 변동하지 말고 꾸준히 일하자. 62년생 자기중심적인 생각을 버리자. 50년생 부모와 자식간의 갈등이 온다. 38년생 들짐승을 만나니 움직이지 말자.

99년생 심신이 피곤하니 휴식을 취하라. 87년생 머리가 맑아지고 막힘이 없다. 75년생 자신의 능력을 보여주자. 63년생 일에 공백기간이 너무길다. 51년생 자신을 장소와 상황에 순응하자. 39년생 한번 참으면 건강에 좋다.

00년생 융통성 없다는 소리 듣지 않도록 노력하라. 88년생 일에는 인정받지만 과도함은 금물이다. 76년생 업무관계로 의견충돌이 발생한다. 64년생 하기 싫었던 일이 해결된다. 52년생 지금부터 점차 사업운은 좋아진다. 40년생 편안한 마음으로 먼길을 떠나자. 28년생 새로운 일은 가능성이 많다.

01년생 내 잘못을 남의 탓으로 돌리지마라. 89년생 불리한 상황을 반전시킬 계기가 생긴다. 77년생 자신의 주장을 내세우지 말자. 65년생 금전문제로 부부간에 냉냉하다. 53년생 무거운 책임감에서 벗어난다. 41년생 계약체결이 백지화 될수 있다. 29년생 감정을 자제하고 이성적으로 판단하라

02년생 항상 상대의 입장에서 생각해볼 것. 90년생 인정을 베푼다면 주변이 아름답다. 78년생 화나는 일이 생기니 자제하자. 66년생 한번의 실패는 소중한 경험이다. 54년생 변화에 민감하게 반응하지 말자. 42년생 대쪽같은 이미지를 버리자. 30년생 남의 말을 너무 믿으면 손해보겠다.

03년생 화해할일 있으면 지금이 적기다. 91년생 바람직하지 못한 행동은 멀리하라. 79년생 물건구입에 주의하자 손재수다. 67년생 실물수가 있으니 조심하자. 55년생 일의 시작보다 마무리가 중요하다. 43년생 새로운 변화은 건강에 해롭다. 31년생 고집 피우면 손해본다.

04년생 그동안의 냉전은 이쯤서 거두어들이도록 하라. 92년생 휴머니즘의 중요성을 고려하라. 80년생 이제부터 발빠른 행보로 움직이자. 68년생 금전적인 소득이 기대된다. 56년생 신뢰를 중시하면 거래처가 온다. 44년생 독선적인 성격은 건강을 해친다. 32년생 끈기가 필요하다.

05년생 일에 성적은 좋으나 안심하기는 아직 이르다. 93년생 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다. 81년생 서남방에서 이성의 인연이 있다. 69년생 투자는 아직 때가 아니다. 57년생 동업은 결국 자신만 손해다. 45년생 잡기나 오락으로 낭패 당한다. 33년생 큰 책임이 주어지니 부담스럽다.

06년생 사소하게 일에 신경써지 마라. 94년생 정상에 있다고 거들먹거리면 구설에 조심. 82년생 힘든 국면에 빠질 수 있는 운세다. 70년생 지하철에서 소지품을 분실하지 말자. 58년생 멀리 움직이는 것은 삼가하라. 46년생 상대의 불만이 무엇인지 파악하자. 34년생 때를 기다리면 기회는 온다.

95년생 하고 싶은 것을 쉽게 옮기기는 어렵다. 83년생 참신하고 새로운 진로를 모색한다. 71년생 동지를 만나 취업의 길이 나타난다. 59년생 야간에 운전하는 자는 차 조심하자. 47년생 재운이 있으나 약하다. 35년생 현상유지에 힘써라.

백운철학원