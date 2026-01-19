부산교육청, 예비 학부모 대상 ‘학부모 아카데미+’ 운영

부산시교육청은 상급학교 진학을 앞둔 자녀를 둔 예비 초·중·고 학부모의 불안감을 해소하고, 변화하는 학교생활과 교육과정에 대한 이해를 돕기 위해 다음달 2일부터 ‘학부모 아카데미+’ 예비과정을 운영한다고 19일 밝혔다.

학부모 아카데미+는 기존 학부모 아카데미를 확대·개편한 사업으로, ‘교육에 소통·성장·삶의 가치를 더한다’는 의미를 담아 학부모의 자녀교육 역량을 강화하기 위한 프로그램이다.

이번 아카데미는 2026학년도 예비 초·중·고 학부모를 대상으로 다음달 2일부터 11일까지 부산진구 양정동 교육연구정보원에서 학교급별 2차례씩 총 6회 과정으로 운영한다. 온라인 비대면 방식도 혼합 운영해 학부모의 참여 접근성을 높였다.

주요 내용은 △예비 초등 학부모를 위한 초등학교 생활 이해와 학부모 역할 △예비 중등 학부모를 위한 중학교 교육과정과 자유학기제 이해 △예비 고등 학부모를 위한 고교학점제와 과목 선택 및 진로·진학 연계 방안 등이다. 강의는 현직 교장과 교감, 교사 등 교육 현장을 잘 아는 전문가들이 맡아 진행한다.

프로그램 참가를 희망하는 학부모는 학부모지원포털에서 신청할 수 있으며, 자세한 일정과 내용은 학부모지원포털에서 확인하면 된다.

김석준 교육감은 “자녀의 초·중·고 진학은 학부모와 학생 모두에게 큰 전환점이 되는 시기”라며 “학부모 아카데미+ 예비과정이 자녀의 학교생활 변화에 대한 궁금증을 해소하고, 든든한 교육 파트너로서 역량을 키우는 소중한 시간이 되기 바란다”고 말했다.