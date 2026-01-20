한옥의 매력에 푹~ 중소도시에 활력을

국토부, 전문인재 육성 등 나서

한옥형 디자인 지역 명소 확충

정부가 한옥 건축 활성화에 나서기로 했다. 한옥 건축으로 지역의 매력을 키워 경쟁력 있는 중소 도시들을 늘린다는 계획이다.



국토교통부는 19일 “국민이 가보고 머물고 싶은 중소도시 육성을 위한 한옥 건축 활성화 관련 정책 방향을 모색하고 있다”고 밝혔다.

최근 K콘텐츠의 인기로 한옥 명소에 대한 관심과 관광객이 늘고, 한옥 고택이나 빈집을 활용한 카페와 숙소, 주말 주택·별장 등 우리 고유 공간 문화 체험에 대한 수요가 높아지고 있는 상황에 발맞춘 것이다.



우선 정부는 한옥 대중화를 이끌 전문 인재 육성에 나선다. 국비 3억원을 투입해 다음 달 한옥 건축 설계·시공관리자 전문 인재 100명 양성 과정을 운영할 기관 공모 계획 수립에 착수한다.



국토부는 2011년부터 현재까지 1580명의 한옥 전문 인재를 양성했으며, 한옥에 대한 설계 공모 당선이나 공사 수주, 수출 등의 성과도 냈다.



한옥 현대화에도 힘쓴다. 한옥 통계를 현실화하고, 경북·광주·서울 등에서 운영 중인 한옥 등록제를 확산하는 방안에 대해 논의할 예정이다.



특히 진행 중인 한옥 건축 기준을 합리적으로 현대화하는 연구 용역을 통해 내화와 내진, 무장애와 녹색건축 등 법적 요건에 맞는 한옥 건축 기준을 마련하고 현행 한옥 건축 기준을 현실에 맞게 재편할 계획이다.



국토부는 이재명정부의 국정 과제인 지역 명소 조성을 위해 한옥형 디자인 특화 명소 확충에도 나선다. 중장기적으로는 한옥 건축 산업화를 위한 한옥 설계와 한옥 자재(부재) 제작·유통, 한옥 기술 전문 교육, 한옥 시공·유지·보수 등을 한 곳에서 제공하는 ‘한옥 건축 산학연 협력단지(클러스터)’ 조성을 추진한다.