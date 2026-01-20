현대글로비스, 스타링크 도입… 스마트 해운 앞장

현대글로비스는 자체 보유 선박에 저궤도 위성통신 서비스 ‘스타링크’를 도입한다고 19일 밝혔다.
현대글로비스에 따르면 자동차운반선과 벌크선 등 사선(자체 소유 선박) 45척 중 올해 국내 입항하는 선박부터 순차적으로 스타링크를 도입한다.
스타링크는 미국 우주 개발 기업 스페이스X가 운영하는 지구 저궤도 위성통신 서비스로, 수천기의 소형 위성을 활용해 전 세계 어디서든 안정적인 인터넷 접속을 제공한다.
기존 선박에도 정지궤도 위성통신 서비스가 제공됐지만, 스타링크는 고도 550㎞의 낮은 궤도의 소형 위성으로 통신망이 구성돼 지상 3만6000㎞ 상공에 있는 기존 위성보다 서비스 속도가 빠르다. 대양 항해 중 1.4GB(기가바이트) 영화 1편을 내려받는 데 걸리는 시간은 기존 15분에서 2분으로 줄어들게 된다.
현대글로비스는 선박 고장이나 선원 상병, 기상 악화 등 해상 위험 상황 발생 시에도 육상과의 즉각적인 소통과 대응이 가능하도록 통신 범위와 속도를 확보할 방침이다. 향후 대용량 데이터 송수신이 필요한 해운 디지털 전환에도 선제적으로 대응할 계획이다.
현대글로비스는 “선박 자율운항 기술과 인공지능(AI) 기반 예측 정비 등 차세대 스마트 해운기술 도입을 위한 토대를 마련할 것”이라며 “앞으로도 신기술을 적극 활용해 안전하고 효율적인 선박 운영을 실현하고 지속 가능한 해운 생태계 구축에 앞장서겠다”고 밝혔다.
대양 항해 때도 고속통신 구축
