“1인1표제 입틀막” “프레임 몰아”… 최고위서 터진 與 계파 갈등

더불어민주당 정청래 대표의 핵심 공약인 ‘1인1표제’를 두고 19일 정 대표에 우호적인 당권파와 제도 보완을 촉구하는 비당권파가 정면 충돌하면서 여당 지도부의 균열이 커지고 있다. 특히 박수현 당 수석대변인의 경고성 발언을 계기로 “입틀막”, “셀프 개정” 등 비당권파의 항의와 “프레임을 만들지 말라”, “헌법상 원리”라는 당권파의 엄호가 맞붙으며 계파 갈등이 노골화됐다. 논란이 확산하는 가운데 정 대표는 1인1표제를 김대중 전 대통령(DJ)의 ‘직선제 요구’에 빗대며 추진 의사를 확고히 했다.
정 대표는 국회에서 열린 비공개 당무위원회에서 “독점에서 분점으로, 소수에서 다수로, 다수에서 전체 구성원으로 의사결정 과정을 만드는 것이 민주주의의 본류”라며 대의원과 권리당원의 표 가치를 1대1로 조정하는 1인1표제 추진 의지를 분명히 했다. 1인1표제는 지난달 재적인원 과반수 미달로 한 차례 부결된 뒤, 영남 등 취약지역 가중치 부여 방안 등을 보완해 재추진돼 왔다.
그는 “1인1표의 투표권을 얻기 위해 여기까지 민주주의를 성숙시키는 데 수많은 사람들의 피와 땀이 서려 있다”며 “‘1인1표를, 대통령 직선제를 하니까 김대중 당신이 유리하잖아, 그러니 하면 안 된다’고 주장하는 것은 이치에 맞지 않는다”고 주장했다. 1인1표제를 자신의 연임 포석으로 보고 ‘이해 충돌’을 제기하는 비당권파의 문제 제기를 1987년 직선제 열망을 꺾으려 했던 논리에 빗대 반박한 것이다.
정 대표의 발언에 앞서 열린 최고위원회의에선 초반부터 긴장감이 감돌았다. 1인1표제 개정안을 중앙위에 부의한 지난 16일 비공개 회의에서 비당권파의 문제 제기가 있었다는 보도가 나오자, 박 수석대변인이 전날 기자간담회에서 이를 “해당행위”로 해석하며 강경 대응에 나섰기 때문이다.
긴장감은 이내 날 선 공방으로 이어졌다. 비당권파 황명선 최고위원은 “1인1표제는 시대정신이며 민주당의 가야 할 방향”이라면서도 “다만 오얏나무 아래에서 갓끈을 고쳐매지 않았던 옛 선비의 지혜처럼 불필요한 오해를 사전에 차단하는 장치가 반드시 필요하다”며 운을 뗐다. 그는 “선거 룰을 개정한 당사자들이 곧바로 그 규칙에 따라 선출된다면 셀프 개정”이라며 “의견 수렴 과정에서 당원들께 적용 시점과 절차에 대한 의견을 물어야 한다”고 주장했다. 이언주 최고위원은 박 수석대변인을 겨냥해 “해당행위 운운하면서 ‘입틀막’하는 것은 민주주의의 정신을 저버리는 것”이라고 지적했다. 강득구 최고위원도 “당원이 뽑아준 선출직에 재갈을 물리느냐”며 박 수석대변인을 향해 공개 사과를 촉구했다.
곧장 당권파의 반박이 이어졌다. 정 대표와 가까운 이성윤 최고위원은 “모든 국민이 평등하듯이 당원 주권 정당에서 1인1표는 너무나 당연하다”며 “헌법상 원리”라고 주장했다. 문정복 최고위원은 “차기 지도부부터 적용하자는 건 또 다른 프레임을 만드는 일”이라며 “다른 부차적인 이유로 이것(1인1표제)을 보류하거나 문제 삼는 것은 민주당의 약속을 저버리는 행위”라고 맞섰다. 문 최고위원은 또 상기된 얼굴로 “토론할 땐 ‘다만’이라는 용어를 쓰지 않는다”며 1인1표제에 찬성한다면서도 보완책 마련을 주장하는 비당권파를 직격했다.
1인1표제를 둘러싼 당권 경쟁이 전면전으로 치닫자, 박 수석대변인은 강 의원을 향해 공개 사과했다. 하지만 비당권파 요구에 따른 개정안 수정 가능성에 대해선 “이미 최고위에서 만장일치 의결됐다. (수정) 가능성은 없다”고 일축했다.
지도부 내홍 속 1인1표제를 담은 당헌 개정안은 추가 수정 없이 당무위원회를 통과했다. 박 수석대변인은 당무위 직후 “당무위원 79명 가운데 현장 참석자 16명을 포함해 61명이 표결에 참여했고, 이 중 2명이 서면으로 반대표를 던졌다”고 밝혔다. 개정안에는 당 대표 선출을 위한 예비경선에서 권리당원 투표 반영 비율을 35%, 국민 여론조사 비율을 30%로 각각 10%포인트, 5%포인트 상향하는 내용도 포함됐다. 이에 따라 중앙위원급 투표 반영 비율은 35%로 15%포인트 낮아지게 됐다. 해당 개정안은 22∼24일 권리당원 여론조사를 거쳐 다음 달 2∼3일 중앙위 투표를 통해 결정된다.