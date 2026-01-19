K해양반도체 얼라이언스 출범...조선·해양반도체 융합 협력 본격화

부산시는 19일 오후 부산 해운대구 시그니엘부산에서 대한민국 해양반도체 산업의 새로운 이정표가 될 ‘K해양반도체 얼라이언스’ 출범식을 가졌다고 밝혔다.

이날 출범식은 부산을 차세대 해양반도체 글로벌 허브도시로 도약시키기 위해 민간 주도 협력 체계를 구축하고, 한국의 중추 산업인 조선·해양과 반도체 산업 간 연계를 통해 핵심 기술의 내재화를 추진하기 위해 마련됐다.

부산시가 19일 오후 부산 해운대구 시그니엘부산에서 ‘K해양반도체 얼라이언스’ 출범식을 개최하고 있다. 부산시 제공

시는 K해양반도체 얼라이언스를 국가 반도체 정책 및 조선·해양 산업 전략과 연계해 운영할 방침이다. 정부의 반도체 산업 육성 기조와 남부권 산업 혁신 전략, 조선·해양 디지털 전환 정책과 연계해 대형 국책사업 유치와 민간 투자 확대를 함께 추진한다는 복안이다.

이를 위해 △기장 전력반도체 특화단지 △영도 부스트벨트 △해운대 제2센텀 도심융합특구를 연계한 혁신벨트를 조성하고, 해양반도체산업 클러스터를 단계적으로 육성해 세계 30위권 내로 진입시킨다는 구상이다.

특히 얼라이언스 출범을 통해 민간 주도의 차세대 해양반도체 공급망(밸류체인) 구축을 본격화한다. 반도체 기업은 해양 환경에 적합한 시스템 및 전력반도체의 설계·생산을 담당하고, 조선기업은 국산 해양반도체의 수요처이자 양산 실증을 위한 테스트 베드 역할을 수행하며 산업 생태계 성장을 견인할 방침이다.

구체적인 계획으로 국민성장펀드 유치·지원, 최대 330억원 규모의 투자유치 보조금, 기회발전특구 지정에 따른 세제 혜택 등 정책적·재정적 지원을 추진할 계획이다. 또 향후 정례적인 협의체 운영과 공동 프로젝트 발굴, 국제 협력 확대 등을 통해 K해양반도체 얼라이언스를 실질적인 협력 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획이다.

이를 통해 해양산업의 고부가가치화와 반도체 산업의 응용 분야 확대를 도모하고, 지역 산업 구조 고도화 및 양질의 일자리 창출로 이어지도록 한다는 전략이다.

박형준 시장은 “부산은 전력반도체 공공 인프라를 기반으로 남부권 반도체 혁신벨트의 핵심 거점 역할을 수행하고 있다”며 “K해양반도체 얼라이언스가 대한민국 반도체 산업의 적용 분야를 해양으로 확장하는 첫걸음이자 민관 협력의 모범 사례로, 부산이 세계가 주목하는 해양반도체 성지로 도약하는 계기가 될 것”이라고 강조했다.