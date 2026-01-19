혼다, 동절기 모터사이클 자가정비 교육 ‘베이직 메인터넌스’ 신설 운영

사진=혼다코리아 제공

혼다코리아(대표이사 이지홍)가 ‘혼다 에듀케이션 센터(Honda Education Center)’에서 모터사이클 자가정비 교육 ‘베이직 메인터넌스(Basic Maintenance)’를 신설 운영한다고 19일 밝혔다.

혼다 에듀케이션 센터는 지난해 3월 국내에 오픈한 모터사이클 안전운전 교육 전문기관이다. 글로벌 혼다의 검증된 교육 커리큘럼 기반 단계별 체계적인 모터사이클 안전운전 교육을 제공하고 있다.

총 5가지의 코스 중 초급 ‘비기너 매뉴얼(Beginner Manual)’ 코스와 초·중급 ‘타운 라이더(Town Rider)’ 코스가 가장 인기리에 운영되고 있으며, 현재까지 약 1,300여 명이 교육을 수료했다.

이번에 신설된 모터사이클 자가정비 코스 ‘베이직 메인터넌스’는 라이딩 비시즌인 동절기 한정으로 운영되는 일반 소비자 대상 교육이다.

전문 자격이 요구되는 정식 정비가 아닌, 자차 모터사이클을 안전하게 탈 수 있도록 사전에 관리하고 모터사이클에 대한 기술적 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

지난 1월 10일(토) 1회차 교육을 시작으로 주말 월 3회 운영 계획이었으나, 교육 예약 오픈 이후 빠른 속도로 마감되며 고객들의 많은 관심이 이어져 1회차를 추가 개설하며 1월에는 총 4회 교육으로 진행된다.

이후에도 교육에 대한 긍정적 평가와 뜨거운 성원 속에 2월에는 월 5회차로 확대되어 매 주말(토요일 또는 일요일)에 운영된다.

교육 내용은 이론과 실습 두 가지로 구성되며, 실생활에서 모터사이클 운행 전후 차량 상태를 확인하고 자가점검이 가능한 내용을 중심으로 진행된다. 이

론의 경우 ▲안전 규칙 ▲볼트와 너트의 체결 원리 ▲주요 기능의 역할(엔진오일, 에어클리너, 드라이브 체인, 타이어, 점화플러그, 밸브 등)과 같은 차량 관리의 기본에 대해 교육하고, 실습에서는 ▲교환(배터리, 엔진오일, 에어클리너, 점화플러그 등) 및 ▲조정(체인 유격, 클러치&스로틀 유격, 브레이크 램프 점검 등) 중심의 심화 교육을 제공한다.

모터사이클 자가정비에 관심 있는 고객이라면 누구나 신청 가능하며, 맞춤식 교육 및 만족도 향상을 위해 회 당 수강 인원은 4명으로 운영된다.

교육차량은 슈퍼커브, CB125R, CB300R 3종이며, 교육 비용은 15만 원이다. 교육 예약은 혼다코리아 공식 홈페이지 내 혼다 에듀케이션 센터 전용 페이지에서 가능하다.

이지홍 혼다코리아 대표이사는 “자가정비 코스 베이직 메인터넌스는 기존 혼다 모터사이클 고객 분들은 물론 안전운전 교육을 수료한 고객 분들의 니즈에 따라 이번에 신설됐다”며, “앞으로도 안전한 라이딩 문화 확산을 위해 다양한 교육 활동을 지속해 나갈 것”이라고 전했다.

한편 모터사이클 자가정비 코스 외에도 동절기 한정 교육으로 좁은 길이나 궂은 노면, U턴 주행 등 저속 주행 컨트롤 능력을 향상시킬 수 있는 ‘저속 밸런스 코스’도 운영 중에 있다.

수강 인원은 최대 8명이며 교육 비용은 15만 원이다. 모든 교육 예약은 온라인으로 진행되며 혼다코리아 공식 홈페이지를 통해 가능하다.