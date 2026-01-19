트럼프 "노벨상 나한테 안 줘서…그린란드 통제할 것"

노르웨이 총리에 편지…"평화만 생각할 의무 없어" 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 노벨평화상 수상이 불발된 것을 그린란드를 통제할 명분과 연결짓는 취지의 편지를 노르웨이 총리에게 보낸 것으로 드러났다고 블룸버그 통신이 19일(현지시간) 보도했다.



이날 보도된 편지에 따르면 트럼프 대통령은 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리에게 보낸 편지에서 이같이 언급했다.

트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 "내가 8개 이상의 전쟁을 중단시켰는데도 귀국이 나에게 노벨평화상을 주지 않기로 결정했다는 점에서 나는 더 이상 순수하게 '평화'만을 생각해야 한다는 의무를 느끼지 않는다"고 썼다.



그는 이어 "평화가 항상 주요한 것이긴 하지만, 이제 미국에 무엇이 좋고 적절한지를 생각할 수 있다"면서 "우리가 그린란드에 대해 완전하고 전면적인 통제권을 가지지 않는 한 세계는 안전하지 않다"고 주장했다.



이같은 언급은 자신에게 지난해 노벨평화상이 돌아오지 않은 것을 이유로 미국이 그린란드 통제권을 가져와야 한다는 주장을 내세우려는 취지로 풀이된다.



다만 노벨상 수상을 결정하는 것은 노르웨이 정부와 직접 관련 없이 노벨위원회가 주관하는 데도 왜 트럼프 대통령이 이같은 입장을 노르웨이 총리에게 전달했는지는 알려지지 않고 있다.



이번 편지와 관련해 트럼프 대통령의 분노가 엉뚱한 곳을 향한 것이라고 블룸버그는 지적했다.



트럼프 대통령은 이날 편지에서 "왜 그들이 '소유권'을 갖고 있나?"며 덴마크의 그린란드의 권리에 대해서도 의문을 제기했다.



그는 "문서화된 증거도 없고, 수백 년 전 배 한 척이 정박했을 뿐이다. 우리 배도 그곳에 정박했다"고 주장했다.



트럼프 대통령은 북대서양조약기구(NATO·나토)와 관련해서도 "나는 나토 창설 이래 그 누구보다 많은 일을 해왔다. 그리고 이제 나토가 미국을 위해 무언가 해야 한다"고 강조했다.



트럼프 대통령은 지난해 2기 집권 이후 노벨평화상 욕심을 노골적으로 드러내 왔으나 결국 수상에는 실패했다.



지난 15일에는 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 자신의 진품 메달을 트럼프 대통령에게 전달했고, 트럼프 대통령은 이를 수락하기도 했다.

<연합>