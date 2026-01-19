공원식 포항시장 출마예정자, ‘영일만 100리길 순환 힐링로드 프로젝트’ 정책 제안

“환경·건강·순환경제가 결합된 포항형 성장 전략” 강조

공원식 포항시장 출마예정자는 19일 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘영일만 100리길 순환 힐링로드 프로젝트’ 정책을 제안했다.

공 예정자는 영일만의 바다, 도심, 숲을 하나의 생활·관광 동선으로 엮어 시민의 건강, 지역 상권, 관광 산업이 함께 살아나는 도시 모델이며, 환경·건강·순환경제가 결합된 포항형 성장 전략이라 밝혔다.

이 힐링로드는 포항을 한 바퀴 잇는 약 40km의 순환형 노선으로 효자 → 마장지 터널 휴식거점 → 장성동 미군 반환부지 → 천마지 휴식거점 → 환호공원 → 영일대 → 죽도시장·중앙상가 → 송도해수욕장 → 상도동으로 이어지며, 포항의 핵심 거점들을 하나의 관광, 생활 축으로 연결하겠다고 설명했다.

장성동 미군 저유소 반환 부지를 시니어 파크골프장과 키즈랜드를 결합한 세대 공존형 복합공원으로 조성하여 어르신과 어린이가 함께 머무는, 가족 중심의 도시 공간으로 만들고, 환호공원은 장기적으로 국가도시공원 지정을 추진한다. 또 워터랜드 구상과 연계해 “대형 주차장, 마리나, 케이블카, 대관람차(엑스링) 등을 단계적으로 도입해 환호공원을 포항을 대표하는 해양관광의 중심 거점으로 하겠다”고 밝혔다.

죽도시장과 중앙상가는 “주차가 해결돼야 상권이 산다”고 강조하며, 관광객과 시민이 편하게 머물 수 있도록 대형 주차공간을 확보하고, 노후·비효율 시설은 정리하여 원도심을 시민에게 돌려드리겠다고 설명했다.

상대동 노후 종합경기장은 오천·연일 경계 외곽으로 이전해 북구와 균형을 이루는 대규모 복합공원으로 조성하며, 기존 부지는 일부를 대형 분수대 등 시민 휴식공간으로 활용하고, 일부는 매각 및 민자사업을 통해 사업 재원으로 활용하겠다고 밝혔다.

아울러 도심 재생을 위해, “오천에 위치한 소각로(SRF) 역시 외곽 이전을 검토해 도심 공간 활용도를 극대화하겠다”고 말했다.

공원식 출마예정자는 “이 사업은 선언이 아니라, 실행 가능한 단계별 계획이다”며. 포항시의 가용한 재정 여건을 파악헤 장량동 축구장, 버스정류장 등 시유지와 상대동 체육시설 이전 부지의 재활용 방안도 적극 검토하겠다고 밝혔다.

환호공원의 대관람차 등 관광시설은 민자 유치를 원칙으로 하되, 케이블카는 송도까지 연장하는 방안과 함께 제3섹터 방식도 신중히 감안하겠으며, 필요하다면 사업비 절감과 전문성 확보를 위해 도시개발공사 설립도 고려해 보겠다고 밝혔다.

그는 “모든 사업은 용역, 시민추진위원회 구성 등 충분한 공론화와 시민 의견 수렴을 거쳐 단계적으로 추진하겠다”며, “포항은 자산이 부족한 도시가 아 아니라, 이 자산들을 연결해 시너지로 만들겠다는 정책 의지”라고 설명했다.

공원식 포항시장 출마예정자는 “포항의 바다와 숲, 도심을 하나로 잇는 ‘영일만 40km 순환 힐링로드’를 완성해 영일만대교와 워터랜드 구상과 함께 포항을 머무는 도시, 소비하는 도시, 다시 찾는 해양관광도시로 만들어 포항의 백년대계, 영일만 르네상스를 반드시 실현하겠다”고 강조했다.