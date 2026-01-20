인천시, 취약계층 일자리 알아봐준다

10개 군·구 환경정비·안전관리 등

2월부터 공공사업 695명 채용

인천시가 저소득 취약계층의 안정적인 생계 보장과 근로 경험을 제공하고자 이들의 취업 연계에 나선다.



시는 올해 관내 10개 군·구를 통해 모두 695명을 채용하는 공공일자리 사업을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.



연간 채용 인원은 공공근로 420명, 지역공동체일자리 275명이다. 실제 채용 규모는 군·구별 수요와 사업 여건에 따라 조정될 수 있다. 일선 군·구는 이달 참여자를 모집해 다음 달부터 본격적으로 일정에 돌입할 예정이다.



공공근로사업은 정보화 추진, 공공서비스 지원, 환경정비, 안전관리 등 4개 분야를 중심으로 운영된다. 신청 자격은 만 18세 이상으로, 가구 기준중위소득 60% 이하이면서 재산이 4억원 이하인 경우다.