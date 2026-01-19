“올겨울 최강 한파 온다”…서울 아침 영하 13도 [내일날씨]

절기상 대한(大寒)인 20일은 아침 최저 기온이 영하 17도로 떨어지는 등 강추위가 찾아오겠다.

19일 서울 종로구 광화문네거리에서 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

19일 기상청에 따르면 20일 전국에 구름이 많다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 전날보다 아침 기온이 10도 이상 크게 떨어지면서 강한 추위가 이어지겠다.

특히 중부지방을 중심으로 당분간 한파특보가 이어지겠고, 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 주의해야 한다고 당부했다.

아침 최저기온은 -17~-2도, 낮 최고기온은 -4~7도로 예상된다. 특히 중부지방은 -10도이하, 남부지방은 -10~-도가 되겠고, 낮 기온도 중부지방과 전라권이 0도 이하로 매우 춥겠다.

지역별 아침 최저기온은 서울 -13도, 인천 -14도, 수원 -13도, 춘천 -14도, 강릉 -5도, 청주 -11도, 대전 -11도, 전주 -9도, 광주 -6도, 대구 -7도, 부산 -2도, 제주 0도다．

낮 최고기온은 서울 -3도, 인천 -4도, 수원 -2도, 춘천 -1도, 강릉 3도, 청주 -2도, 대전 0도, 전주 1도, 광주 2도, 대구 4도, 부산 7도, 제주 4도 등이다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준이 예상된다．늦은 밤에는 충남서해안과 전라서해안, 제주도에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

21일부터는 전라서해안을 중심으로 본격적인 눈이 내릴 것으로 예상된다.

전국적인 강추위와 맞물려 빙판길과 도로 살얼음이 생길 수 있어 교통·보행 안전에 주의해야겠다.