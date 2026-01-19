李대통령 “혹시 반명이세요?”… 정청래 “친명이고 친청와대”

이재명 대통령은 19일 더불어민주당 지도부와의 만찬 회동에서 “최고위원 선출로 완전체가 된 민주당 지도부를 뵙고 싶었다”며 “제가 미처 잘 모를 수도 있는 민심과 세상 이야기를 현장에서 국민과 함께 호흡하고 있는 여러분을 통해 자주 듣고자 한다”고 말했다.
민주당 박수현 수석대변인은 청와대 본관에서 진행된 회동을 마친 뒤 이같이 서면 브리핑했다. 박 대변인에 따르면 이 대통령은 정청래 대표에게 “혹시 반명(반이재명)이냐”고 농담을 던졌고, 정 대표는 “우리는 모두 친명(친이재명)이고 친청(친청와대)”이라고 받아쳐 분위기를 띄웠다. 최고위원 보궐선거 과정에서 불거졌던 ‘친명 대 친청(친정청래)’ 갈등 구도를 두 사람이 농담으로 웃어넘긴 것이다.
정 대표는 이 대통령을 “국가적으로도 개인적으로도 모두 참 고마운 분”이라고 치켜세웠다. 그는 “이재명 대표 시절 윤석열 독재의 탄압으로 고통을 받으면서 함께 사선을 넘었으며, 그 힘든 수사와 재판을 받으면서도 대표로서 당무에 한치도 소홀함이 없었던 것을 생각하면 저는 대표로서 부족함이 너무 많다는 생각을 하게 된다”고 자세를 낮췄다.
정 대표는 “이재명정부의 성공을 위해 분골쇄신 더 노력해야겠다고 늘 다짐한다”며 “지금도 다른 차원의 엄중함이 자리 잡고 있는 시기이므로 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 위대한 대한민국을 만들기 위해 당의 역할을 잘 해나가겠다”고 했다.
한병도 원내대표는 22대 국회 개원 20개월 기준 입법 통과율이 20.2%인데, 21대(24.5%), 20대(29.2%) 대비 저조함을 언급하며 “국민께 죄송하고 걱정이 앞선다”고 했다. 그러고선 “이재명정부의 국정과제와 관련해 신속 추진돼야 할 법안이 184건인데 그중 37건 만이 현재 국회를 통과해 앞으로 모든 역량을 동원, 입법 처리에 집중함으로써 이재명정부의 국정과제를 튼튼히 뒷받침할 것”이라고 했다.
이 밖에 참석자들은 국제정세와 행정통합, 검찰개혁 등 다양한 주제로 소통했다고 박 대변인은 전했다.
회동은 오후 6시부터 8시40분까지 진행됐다. 건배사를 한 박지원 최고위원은 당원·대의원 1인 1표제 추진을 염두에 둔 듯 선창으로 “당원주권”, 후창으로는 “국민주권”을 제의했다.