‘역사문화 도시’ 경기 광주-日 교토, 협력 모색…문화·청소년 분야 교류 확대

경기 광주시가 일본 교토시와 문화·청소년 분야에서 본격적인 교류·협력에 나선다.

19일 광주시에 따르면 시는 지난 15일부터 17일까지 2박3일간 교토시의 공식 초청을 받아 방세환 시장을 단장으로 하는 대표단을 파견했다. 이번 방문은 지난해 4월 교토시 대표단의 광주시 방문에 대한 답방 형태로 이뤄졌다.

방세환 광주시장(오른쪽)이 16일 교토시청에서 마쓰이 코지 시장과 교류의향서를 들고 기념촬영하고 있다. 광주시 제공

대표단은 교토시청과 주요 문화시설을 방문하며 양국 전통 문화도시 간 교류 확대 방안을 모색했다.

16일 교토시청에서 열린 면담에선 방 시장 일행이 마쓰이 고지 교토시장과 시모무라 아키라 교토시의회 의장 등을 만났다. 이 자리에서 양측은 문화·예술 분야 교류 확대와 청소년·시민 참여형 교류 프로그램 추진, 지방정부 간 우호 협력 강화 방안 등을 중심으로 대화를 나눴다.

대표단은 양 도시의 지속 가능한 협력을 위한 교류의향서를 전달하고, 문화 교류를 매개로 한 장기적 협력 관계 구축을 제안했다. 아울러 4월 광주에서 열리는 2026 경기도체육대회에 교토시 대표단을 초청했다.

방 시장은 “전통과 현대가 조화를 이루는 교토시와의 이번 만남이 단순한 친선을 넘어 시민이 체감할 수 있는 실질적 교류로 이어지기를 기대한다”고 말했다.

방세환 광주시장(가운데)이 16일 일본 교토시를 방문해 도자기를 둘러보고 있다. 광주시 제공

마쓰이 고지 교토시장도 “양 도시는 전통을 계승하면서도 변화에 대응해 발전해 왔다는 공통점을 갖고 있다”며 화답했다.

광주시는 이번 방문을 계기로 교토시와의 교류 협력 범위를 단계적으로 확대하고, 시민이 참여하는 국제교류 프로그램을 통해 국제적 문화도시로서 위상을 강화해 나갈 방침이다.