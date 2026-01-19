국민의힘 한동훈 전 대표 제명 사태로 인해 극한으로 치닫던 당 내홍이 ‘냉각기’에 접어들었다는 평가가 나온다. 당내에서는 이를 발판으로 정치적 해결책을 모색하자는 의견이 이어지고 있다.
19일 국민의힘 4선 이상 중진 의원들이 송언석 원내대표와 만나 당 투쟁 방향을 논의한 자리에서는 ‘한 전 대표가 장동혁 대표의 단식 농성장에 격려 방문해야 한다’는 등 양측의 화합 방안에 대한 의견도 오간 것으로 전해졌다.
전날 한 전 대표가 ‘당원게시판 논란’에 대해 “송구하다”는 입장을 밝히고, 장 대표의 통일교·공천뇌물 의혹 쌍특검법 수용 촉구 단식 농성이 5일째 이어지며 일촉즉발 상황에 놓였던 ‘장·한 갈등’은 숨 고르기에 들어선 모습이다. 이에 당 안팎에서 단식 기간 쌍특검법 수용과 당 내분 종식, ‘두 마리 토끼’를 잡아야 한다는 목소리가 커지며 한 전 대표가 단식장을 찾아 갈등을 봉합하고, 이를 통해 특검법 수용 여론도 증폭시키자는 방책이 주목받고 있다. 당 원로인 김성태 전 의원도 이날 라디오에서 “장 대표가 정치의 시간을 만들었다고 본다”며 “전날 장 대표를 만나 단식을 통해 통합의 리더십을 가져가는 것이 무엇보다 중요하다고 이야기했다”고 말했다.
한 전 대표의 사과 메시지를 두고는 “갈등을 봉합하기엔 부족했다”는 평이 지배적이다. 대구·경북(TK) 지역 한 초선 의원은 “한 전 대표에 대한 반감을 해소할 수 있는 사과는 아니었다고 본다”고 말했다. 결국 더 분명한 ‘화합의 제스처’ 없이는 징계 철회나 수위 조절에 대한 명분이 없다는 것이 당내의 대체적인 기류다.
친한(친한동훈)계 인사인 김종혁 전 최고위원에 대한 당 윤리위의 징계 결정에도 이목이 쏠린다. 김 전 최고위원에게도 중징계 결정이 내려질 경우 친한계의 반발이 다시 거세지면서 갈등 봉합에 난항이 예고되기 때문이다. 국민의힘 당무감사위원회(위원장 이호선)는 지난달 김 전 최고위원이 언론 인터뷰 등에서 당 지도부와 당원에 대한 폄하·모욕 발언 등을 했다며 당원권 정지 2년의 징계를 권고한 바 있다.
윤리위 소명 절차를 위해 이날 중앙당사를 찾은 김 전 최고위원은 윤민우 윤리위원장을 두고 “한 전 대표를 제명하며 써낸 결정문에서 피조사자(김 전 최고위원)를 마피아, 테러리스트에 비유했다”며 “저에 대해 사전에 범법행위를 했다는 예단을 가진 증거라 할 수 있어 윤 위원장을 기피 신청하겠다”고 밝혔다.
단식 닷새째인 이날 장 대표는 국회 로텐더홀 농성장에서 최고위원회의를 열고 “목숨을 걸고 국민께 호소드리고 있다”며 “점차 한계가 오고 있지만 여기서 멈춘다면 대한민국의 미래는 없을 것”이라는 각오를 밝혔다. 국민의힘은 장 대표 단식에 힘을 싣기 위해 이번주 예정된 모든 상임위 일정을 미루고 ‘쌍특검’ 투쟁에 집중한다는 방침이다. 여야 원내대표는 전날에 이어 이날도 통일교 특검법 관련 협상을 이어갔으나 입장차를 좁히지 못했다.
張·韓 갈등 숨고르기… 중진들 “韓, 단식현장 가야”
“갈등봉합 부족… 분명한 제스처를”
친한계 김종혁 윤리위 징계 관건
윤리위원장 기피 신청 수용 촉각
국힘, 상임위 연기… ‘쌍특검’ 집중
