임성근 아내 호통 친 이유가 있네…"소주는 무슨 소주야"

임성근 셰프가 과거 수 차례에 걸친 음주운전 적발 사실을 고백해 논란이 된 가운데, 과거 그의 아내가 술을 마시려는 그에게 핀잔을 놨던 장면이 다시 주목받고 있다.

19일 연예계에 따르면 이날 온라인 커뮤니티에는 '임짱 임성근 아내가 술 이야기에 유독 예민했던 이유'라는 게시물이 게재됐다.

이 게시물에는 임 셰프가 2023년 6월 자신의 유튜브 채널에 올린 '번데기탕 레시피' 영상 일부가 담겼다.

영상 속 임성근이 "술을 부르는 안주"라며 "소주 한 병 주세요. 소주 먹어야겠네"라고 말했다.

이에 그의 아내는 곧바로 "소주는 무슨 소주야. 말도 안 되는 소릴 하고 있어"라고 강하게 비판했다.

임성근은 당황한 듯 "저 매일 이렇게 구박받고 삽니다"고 말하며 웃어 넘겼다.

누리꾼들은 "이제야 이해된다", "아내 반응이 괜히 나온 게 아니었네" 등의 반응을 보였다.

앞서 임 셰프는 전날 "10년에 걸쳐 3번 음주(운전)를 했다"고 고백했다.

이후 대중의 거센 비판에 직면했고 이미 녹화를 마친 '전지적 참견 시점'의 방송 여부가 불투명해졌다. 녹화를 앞두고 있던 '신상출시 편스토랑', '아는 형님' 등은 그의 출연을 취소했다.

<뉴시스>