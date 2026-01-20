다보스포럼 개막… ‘대화의 정신’ 주제로 5일간 열려

전 세계 정부 인사들과 기업 고위급 인사 등이 참석하는 세계경제포럼(WEF)의 연차총회인 다보스포럼이 19일 전야제를 시작으로 막을 올렸다. 56회를 맞은 올해 다보스 포럼은 ‘대화의 정신’을 주제로 닷새간 진행된다.
매년 스위스의 휴양지인 다보스에서 열리는 다보스포럼의 올해 총회에서는 패널 토론과 정상급 특별연설 등 200여 개 세션이 열릴 예정이다. 특히 관심이 집중된 곳은 21일 오후로 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령의 연설이다. 앞서 트럼프 대통령이 다보스포럼 개막 이틀 전 미국의 그린란드 매입을 반대하는 유럽 국가들에 대한 추가관세를 발표하면서 미국과 유럽 간 갈등이 고조된 상황이다.
트럼프 대통령은 올해 다보스포럼 연설에서도 자국 우선주의를 부각하고 인공지능(AI)·에너지 패권과 우크라이나 종전, 그린란드 합병 시도 등에 관한 언급을 할 것으로 예상된다. 마이크로소프트·엔비디아·오픈AI·구글딥마인드·앤트로픽·팔란티어 등 미국 테크 기업의 경연진들도 대거 트럼프 대통령과 동행한다.
이번 총회에는 트럼프 대통령이 추가 관세를 부여하겠다고 밝힌 유럽 8개국 중 독일·프랑스·네덜란드·핀란드 정상과 유럽연합(EU) 집행위원장, 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장 등도 참석한다. 다만 그린란드 갈등의 직접 당사국인 덴마크 정부는 대표단을 보내지 않기로 했다.