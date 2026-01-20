“연차는 이럴 때 쓰는 거야”…강풍에 체감온도 –18도, 전국이 꽁꽁 얼었다 [친절한 날씨]

20일 절기 대한(大寒)을 맞아 강추위가 닥치겠다.

동해안과 전남·경남·제주를 제외한 전국 대부분 지역에 한파특보가 내려졌다. 특히 경기 북동부와 강원영서 대부분엔 ‘한파경보’가 발령됐다. 한파경보는 ‘아침 최저기온이 -15도 이하인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상될 때’ 등에 내려진다.

이날 아침 중부지방은 기온이 -10도 이하(경기북부내륙과 강원내륙·산지는 -15도 안팎), 남부지방은 -10∼-5도에 그치겠다. 19일 아침과 비교하면 기온이 10도(경기동부와 강원내륙·산지는 15도) 내외 낮아지는 것이다.

전국 아침 최저기온은 -17도에서 -2도 사이에 분포하겠다. 낮 최고기온도 –4∼7도에 머물겠다.

중부지방과 호남의 경우 낮에도 영하권을 벗어나지 못하겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -13도와 -3도, 인천 -14도와 -4도, 대전 -11도와 0도, 광주 -6도와 2도, 대구 -7도와 4도, 울산 -5도와 5도, 부산 -2도와 7도다.

강풍이 불면서 추위를 배가시키겠다.

아침 최저기온이 -13도로 예보된 서울의 경우 체감온도는 -18도까지 떨어지겠다.

강풍특보가 발효된 충남서해안과 전북서해안은 오전까지, 전남해안은 밤까지, 제주(남부해안 제외)는 당분간 순간풍속 시속 70㎞(20㎧) 이상의 강풍이 이어지겠다.

이번 한파는 오래갈 것으로 예상된다.

서울의 경우 일요일인 25일까지 최저기온이 -10도 이하일 것으로 전망된다.

전국적으로 21일 아침 최저기온은 -17∼-4도, 낮 최고기온은 -7∼3도이겠으며 22일은 아침 최저기온이 한층 더 떨어져 -19∼-5도이고 낮 최고기온이 -7∼3도겠다.

강추위가 지속되며 피해가 발생할 수 있으니 대비해야 한다.

백두대간 동쪽 영남권을 중심으로는 대기가 건조한 상태가 지속되는 가운데 바람이 세게 불면서 큰불이 나기 쉽겠으니 이에도 주의할 필요가 있겠다. 부산과 울산, 대구·경북 동해안에는 현재 건조주의보가 내려진 상태다.