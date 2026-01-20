전세 사기 피해 양치승 "이제 용역회사 직원입니다"

헬스트레이너 겸 방송인 양치승이 가수 출신 지인에게 사업 일부를 맡겼다가 배신을 당했다고 했다.

양치승은 19일 방송한 KBS 2TV 예능프로그램 '말자쇼'에 나와 핼스장 사업에 얽힌 이야기를 풀어냈다.

그는 "체육관을 하면서 너무 괜찮은 친구가 왔다. 이 친구가 한때 유명 가수였다. 제가 그 친구에게 체육관을 맡기고 지점도 많이 오픈했다. 그런데 이 친구가 뒤에서 험한 짓을 많이 했더라"고 말했다.

양치승은 이 직원이 자기 이름을 팔고 다녔다고 했다.

그는 "제 생일 날이라고 선물을 몇 백만원어치를 사왔다. '왜 이렇게 무리했냐'고 하니까 '저한테 해주신 게 있는데 당연한 거 아니냐'고 하더라. 이렇게 해서 그 친구를 너무 믿었다. 나중에 알고보니 이 친구가 뒤에서 험한 짓을 많이 했더라"고 말했다.

양치승은 앞서 다른 예능프로그램에서 이 지인에 관해 얘기하며 그가 이중 장부를 써서 매출을 누락하고 관장 행세를 하며 직원을 선동하기도 했다고 말한 적이 있다.

양치승은 체육관 전세 사기 피해를 입은 후 새 직업을 갖고 새출발을 시작했다고 해 박수를 받았다.

그는 "체육관이 무너지니 더 좋은 기회가 오더라"며 "용역회사에 가게 됐다. 대형 건물을 도맡아 관리하는 업체에서 커뮤니티 센터 관리를 맡게 됐다"고 말했다.

<뉴시스>