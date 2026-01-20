서학개미 美 주식 보관액 250조원 돌파…기술주·ETF에 집중

고환율에도 서학 개미(미국증시에 투자하는 개인 투자자)들이 해외 증시 투자 규모를 늘리면서 국내 투자자의 미국 주식 보관액이 250조원을 돌파했다.

20일 한국예탁결제원에 따르면 지난 15일 기준 미국 주식 보관액은 1705억 달러(약 251조2448억원)로 집계됐다. 지난해 말 1636억 달러(약 241조1000억원)와 비교하면 약 2주 동안 69억달러(약 10조1699억원) 늘어났다.

사진=챗GPT 생성 이미지

최근 원달러 환율이 1470원을 넘어서는 등 고공행진하고 있지만 국내 투자자는 이 같은 부담에도 미국 주식을 매수하며 보관액을 늘리고 있다.

미국 주식 보관액은 지난 2022년부터 매년 늘고 있다. 2022년 말 현재 442억 달러(약 65조1887억원)였던 미국 주식 보관액은 이듬해680억 달러(약 100조2462억원)로 늘어난 뒤 2024년 폭발적으로 증가했다. 2024년 말 기준 미국 주식 보관액은 1121억 달러(약 165조2588억원)로 1년 사이 달러화 기준 두 배 가까이 늘어나기도 했다.

미국 주식 보관액 상위권에는 기술주와 상장지수펀드(ETF)가 이름을 올렸다. 테슬라(276억 달러)를 비롯해 엔비디아(179억 달러), 알파벳(72억 달러), 팔란티어(65억 달러), 애플(43억 달러)이 1∼5위를 차지했다. 마이크로소프트(33억 달러)는 10위였다.