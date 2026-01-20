메뉴보기메뉴 보기 검색

파주시, 유기 동물 입양비 지원…마리당 최대 15만원

파주=송동근 기자 sdk@segye.com
경기 파주시는 유실·유기 동물의 입양을 활성화하기 위해 ‘2026년도 유실·유기 동물 입양비 지원사업’을 추진한다.

 

20일 파주시에 따르면 이번 사업은 유실·유기 동물을 입양하는 시민의 경제적 부담을 완화하고, 입양을 장려함으로써 보호소 내 체류 기간을 단축하고 유기 동물의 복지를 증진하고자 마련됐다.

 

지원 대상은 관내에서 발생한 유기 동물을 위탁 동물보호센터에서 입양한 후 1년 이내인 자로, 내장형 동물등록을 완료하고 동물사랑 배움터 입양 예정자 교육을 이수한 경우만 신청할 수 있다.

 

지원 내용은 유기 동물 입양비를 비롯해 질병 진단·치료비, 예방 접종비, 중성화 수술비, 미용비, 사회화 교육·훈련 비용 등이며, 동물 1마리당 최대 15만원까지 지원된다.

 

올해 지원 규모는 총 70마리로, 19일부터 예산 소진 시까지 선착순으로 신청받는다.

 

신청을 희망하는 입양자는 입양 확인서, 입양비 청구서, 통장 사본, 진료비 영수증 등 비용 증빙자료와 입양 예정자 교육 이수 확인 자료를 구비해 파주시 동물관리과 반려동물 팀으로 방문 신청하면 된다.

송동근 기자

