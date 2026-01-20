제니·덱스, 대세들의 언더커버 선물 클럽 모임 성사…"어떤 선물 받을까?

'마니또 클럽' 2월 1일 MBC 오후 6시 10분 첫 방송

제니, 덱스, 이수지, 추성훈, 노홍철 출연

MBC '마니또 클럽' 스틸컷

제니와 덱스가 오는 2월 1일 첫 방송되는 MBC 신규 예능 '마니또 클럽'에서 만난다.

최근 공개된 예고편 영상에는 제니, 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지가 첫 마니또 활동에 몰입한 모습이 담겼고, 흔히 말해 요즘 '폼 좋은' 스타들이 한 데 모인 장면에 시청자들의 관심이 집중됐다.

'마니또 클럽'은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한 언더커버 선물 버라이어티로, 룰은 출연진이 무작위로 마니또 관계를 부여받고 정체를 끝까지 숨긴채 상대에게 선물을 전달해야 한다.

방송에 앞서 공개된 예고편 영상에서 덱스는 "나 어떤 선물 받을까?"라고 선물에 대한 호기심을 드러내고, 노홍철도 "궁금하다. 내 마니또는 누가 될까"라며 주변을 살피는 모습을 보인다.

선물을 향한 기대감에 부풀어 있는 것도 잠시, 예고 없이 닥친 상황에 놀란 출연진들의 모습이 보여지면서 앞으로의 전개에 궁금증을 더한다.

MBC '마니또 클럽' 스틸컷

'절대 정체를 들키지 말 것'이라는 규칙을 부여받은 출연진들은 마니또에게 자신의 정체를 숨긴 채 추격전을 방불케 하는 움직임도 보인다.

운전대를 잡은 제니는 선물을 전달하기 위해 "지금 당장 출발해야 해요!"라며 긴박한 모습을 보이고, 덱스 또한 "지금 당장 차에 타! 뛰실 수 있죠?"라고 외치며 군대 작전사령관 같은 모습을 드러낸다.

마니또 활동이 끝난 후 이어지는 '시크릿 마니또'에서는 각자가 아닌 하나의 팀으로 움직인다. 이들의 활동은 더 많은 사람들에게 특별한 하루를 선물하기 위한 팀 단위의 언더커버 작전으로 확장될 예정이다.

2026년 하반기 MBC 신규 예능 마니또 클럽은 오는 2월 1일(일) 오후 6시 10분 첫 방송된다.