로로멜로, '아이스 생초콜릿 두바이 스타일' 1월 21일 GS25 출시

피스타치오·카다이프 큐브로 두바이 스타일 디저트 트렌드 겨냥...아이스 디저트로 재해석

2025년 '아이스브륄레'와 '아이스 생초콜릿'을 연달아 선보이며 GS25 아이스크림 관련 최대 일매출(1억5천만원)을 기록했다고 밝힌 프리미엄 디저트 브랜드 로로멜로가 1월 21일 '아이스 생초콜릿 두바이 스타일'을 GS25에서 출시한다.

'아이스 생초콜릿 두바이 스타일'은 최근 SNS를 중심으로 확산세를 보이고 있는 두바이 초콜릿을 아이스 디저트로 재해석한 제품이다.

기존 아이스 생초콜릿에는 쫀득한 초콜릿 큐브를 얹었다면, 두바이 스타일은 피스타치오 스프레드와 카다이프, 화이트 초콜릿으로 만든 사각 큐브에 초코 드리즐을 더해 풍미와 식감을 강조했다.

특히 고소한 피스타치오의 풍미와 카다이프의 바삭한 식감, 그리고 시원한 초코 크림의 조화가 특징으로 꼽힌다.

로로멜로는 2025년 6월 출시한 '아이스브륄레'로 GS25 아이스크림 관련 최대 일매출 1억5천만원을 기록했다고 밝혔다. 표면을 두드려 깨는 재미와 바삭한 설탕층, 부드러운 크림의 조합이 호응 요인으로 언급됐다. 이어 2025년 11월 출시한 '아이스 생초콜릿' 역시 프리미엄 아이스 디저트 시장에서 주력 제품으로 자리 잡았다는 평가다.

로로멜로 관계자는 "아이스 생초콜릿 두바이 스타일은 최근 SNS를 중심으로 확산된 두바이 초콜릿 열풍을 빠르게 포착한 제품"이라며 "로로멜로만의 감각적인 디저트 경험으로 재해석해 소비자들에게 새로운 즐거움을 선사할 것"이라고 밝혔다. 이어 "2026년에는 다양한 두바이 스타일 신제품 출시 및 아이돌 IP 콜라보레이션 등으로 프리미엄 디저트 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 덧붙였다.