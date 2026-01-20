추성훈, 깐족거리는 전현무에 "너 나한테 로우킥 한 번도 안 맞았지?" 경고

방송인 추성훈이 지난 12일 서울 마포구 상암동 스탠포드 호텔에서 열린 JTBC 예능 '혼자는 못 해'의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

파이터 추성훈이 깐족거리는 전현무에게 살벌한 경고를 날려 모두를 긴장케 했다.

오는 20일 방송되는 JTBC '혼자는 못 해'(연출 홍상훈, 권예솔)에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 맛과 재미를 다 잡는 환상의 짝꿍 김풍, 윤남노와 오마카세 끝장 투어를 떠난다.

이날 방송에서 멤버들은 셰프 김풍, 윤남노와 함께 상상 초월 이색 오마카세를 즐기는데, 셰프들도 처음 접해보는 파격 미식 코스가 펼쳐져 기대를 모은다.

특히, 이번 오마카세 끝장 투어에는 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'에 흑수저로 출연해 뛰어난 기량으로 심사위원을 놀라게 한 숨은 고수 셰프도 깜짝 등장한다.

일일 안성재 심사위원으로 변신한 추성훈과 김풍, 윤남노 조차도 "전 세계 유일무이한 거 아니냐", "레시피 바로 카피하겠다"고 감탄하며 폭풍 흡입하는 모습을 보여 고수 셰프의 정체에 관심이 주목된다.

JTBC '혼자는 못 해' 스틸컷. JTBC

이어 김풍은 과거 강남 클럽 댄스대회에서 우승한 과거를 회상하며 오마카세 식당에서 난데없는 춤사위를 보여 현장을 순식간에 클럽 분위기로 만든다.

전현무와 멤버들의 대환장 케미도 드러난다. 전현무는 공감력이 부족했던 과거 MC 시절을 폭로하는 김풍 때문에 당황하는가 하면, 윤남노에게 동족의 향기를 느껴 "널 보면 나같아"라고 한 마디를 건넨다.

이에 더해 어딘가 닮은 듯한 두 사람의 누가누가 더 불효자인가를 가리는 '불효배틀'도 펼쳐 웃음을 안긴다는 후문이다.

또 전현무는 깐족의 아이콘답게 추성훈 앞에서 아슬아슬하게 선을 넘으며 깐족거린다. 그러다 추성훈의 "너 나한테 로우킥 아직 한 번도 안 맞았지?"라는 살벌한 경고에 '깨갱'하는 모습도 보인다.

셰프 윤남노와 김풍, 전현무, 추성훈의 대환장 케미 오마카세 투어는 오는 20일 오후 10시 30분 JTBC '혼자는 못 해'에서 시청할 수 있다.