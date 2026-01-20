“설 연휴에 댕댕이 맡아주실 분”…당근에 구인 글 올리면 경품 혜택까지

반려동물을 기르는 사람이라면 한 번쯤 해봤을 고민이 바로 ‘돌봄 서비스’다. 설 연휴 함께 장거리 이동이 어려운 경우 반려동물 위탁소를 찾는 이들이 많은데, 명절 등 성수기땐 갑자기 늘어난 수요에 비해 시설 수는 부족한 경우가 많다.

20일 당근에 따르면, 구인·구직 서비스 ‘당근알바’는 설 연휴를 앞두고 반려동물 돌봄 수요가 늘어나는 시기를 맞아 ‘반려동물 돌봄 알바’ 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 반려동물을 키우는 이용자라면 누구나 참여할 수 있는 이벤트와, 반려동물 돌봄 알바가 필요한 구인자를 위한 혜택으로 구성됐다.

먼저 1월 20일부터 26일까지 진행되는 1차 프로모션 “내새꾸 자랑회”는 반려동물을 키우는 이용자라면 누구나 참여할 수 있다. 이벤트 페이지에 반려동물 사진과 간단한 소개를 등록하면 참여가 완료되며, 내부 심사를 통해 선정된 12마리의 반려동물을 주인공으로 한 맞춤 달력 포스터가 추첨을 통해 총 500명에게 경품으로 제공된다. 당첨자 발표는 1월 30일이며, 이벤트에 참여한 이용자들은 우리 동네 이웃들이 올린 다양한 반려동물 사진과 이야기를 구경하는 즐거움도 함께 누릴 수 있다.

이어지는 2차 이벤트 “내새꾸 돌봐주실 분”은 반려동물을 돌봐 줄 사람이 필요한 구인자를 대상으로 진행된다. 1월 28일부터 2월 3일까지 진행되는 이벤트 기간 동안 ‘이웃알바’에 반려동물 돌봄 구인글을 작성하면 경품에 자동 응모된다. △반려동물 종합건강검진 비용(최대 40만 원, 2명) △당근 장바구니(200명), △당근 피크닉 매트(200명) △츄파춥스(무제한 증정) 중 한가지에 즉시 당첨된다.

이벤트 참여는 1인 1회 가능하며, 프로모션 관련 자세한 내용은 당근 앱 ‘당근알바’ 탭 내 이벤트 배너나 당근 앱 검색창에 ‘반려동물알바’ 또는 ‘반려동물돌봄알바’를 검색해 확인할 수 있다.

당근 관계자는 “설 연휴를 앞두고 반려동물 돌봄을 어떻게 준비할지 고민하는 보호자들이 많다”며, “이번 프로모션을 통해 반려동물 돌봄 알바에 대한 접근성이 한층 높아지고, 이웃 간 신뢰와 온기가 이어지길 기대한다”고 전했다.