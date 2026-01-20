‘주토피아 2’, 역대 최고 흥행 美 애니 등극

디즈니 애니메이션 ‘주토피아 2’(사진)가 전 세계 박스오피스에서 17억달러를 벌어들여 할리우드 애니메이션 중 역대 최고 흥행작에 등극했다.

20일(현지시간) 박스오피스 모조에 따르면 ‘주토피아 2’는 전날까지 북미에서 3억9324만달러, 북미 외 지역에서 13억1330만달러를 벌어들여 총 17억654만달러(약 2조5142억원)의 티켓 매출을 올렸다.

이는 이전 최고 기록이던 ‘인사이드 아웃 2’(16억9886만달러)를 넘어선 수치다. 이번 기록으로 디즈니는 ‘주토피아 2’(1위), ‘인사이드 아웃 2’(2위), ‘겨울왕국 2’(3위)까지 할리우드 애니메이션 흥행 기록 1∼3위를 모두 자사 작품으로 채우게 됐다.

애니메이션과 실사를 포함한 전체 영화 중에서도 ‘주토피아 2’는 전 세계 9위 흥행작에 이름을 올렸다.

다만 지난해 개봉한 중국 애니메이션 ‘너자 2’가 22억달러가 넘는 매출을 기록해 전 세계 애니메이션 최고 흥행 기록은 여전히 보유하고 있다.

한편 ‘주토피아 2’는 중국 시장에서만 6억1900만달러 이상을 벌어들여 중국 내 개봉한 할리우드 영화 중 최고 흥행 기록을 세우기도 했다. 국내에서는 약 844만의 관객을 모았다.