[속보] 검찰, ‘계엄 수용공간 점검’ 신용해 前교정본부장 구속영장 반려

신용해 전 법무부 교정본부장이 지난해 10월 23일 국회 법제사법위원회에서 열린 2025년 국정감사에 출석해 인사를 하고 있다. 연합뉴스

12·3 비상계엄 당시 법무부 교정시설 내 수용 공간을 확보하려 했다는 혐의(내란중요임무종사 등)로 신용해 전 교정본부장에 대해 경찰이 신청한 구속영장이 검찰 단계에서 반려됐다.

경찰청 ‘3대 특검 인계사건 특별수사본부’는 20일 언론 공지를 통해 “신 전 본부장에 신청한 구속영장과 관련해 서울중앙지검이 보완수사를 요구했다”고 밝혔다.

특수본은 “검찰의 보완수사 요구사항을 검토해 구속영장 재신청 또는 불구속 송치 여부를 판단할 예정”이라고 덧붙였다.

앞서 내란특검은 신 전 본부장이 계엄 당시 박성재 전 법무부 장관의 지시를 받고 수도권 구치소 수용 여력 현황을 점검한 정황을 포착해 경찰에 이첩했다.

신 전 본부장은 실제로 박 전 장관에게 ‘약 3600명을 수용할 수 있다’고 보고한 것으로 전해졌다.

그가 박 전 장관의 지시를 받은 뒤 보안과장에게 직접 ‘포고령 위반자 구금에 따른 수용인원 조절 방안’이라는 제목으로 문건 작성을 요청하고, 분류심사과장에게 수용 공간 확보차 가석방을 검토하라고 지시했다는 것이 특검팀 결론이다.

경찰은 지난 6일 서울고검에 있는 내란특검 사무실을 압수수색해 신 전 본부장 혐의와 관련한 추가 자료를 확보하기도 했다.