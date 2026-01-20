메뉴보기메뉴 보기 검색

대구 달서구, ‘2026 솔로탈출 결혼원정대’ 참가자 모집

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com
대구 달서구는 청년들의 만남과 결혼을 지원하고 ‘대한민국 결혼1번지’ 위상을 이어가기 위해 '2026 솔로탈출 결혼원정대’ 사업을 지속해서 추진한다고 20일 밝혔다.

 

‘솔로탈출 결혼원정대’는 만남과 결혼을 희망하는 미혼 남녀라면 누구나 신청할 수 있는 달서구 대표 결혼친화 정책이다. 등록 회원에게는 소그룹 만남 행사인 ‘만나고(go), 결혼하고(go) 미팅’ 참여 기회를 제공하며, 달서구가 운영하는 셀프웨딩 아카데미, 결혼 공감 토크 등 결혼장려 프로그램 정보도 수시로 안내한다.

 

이태훈(가운데) 구청장이 솔로탈출 결혼원정대에 참석해 인사를 하고 있다. 대구 달서구 제공

특히, ‘고고미팅’ 등 만남 행사를 운영할 때에는 지역 청년들의 정착을 지원하고 구민 혜택을 높이기 위해 달서구 거주자나 지역 내 직장인을 우선 선발할 계획이다.

 

구에 따르면, ‘고고미팅’은 2025년까지 총 48회 개최해 참여 483명, 성사 104커플 등 의미 있는 성과를 거두며 지역 미혼 남녀들의 만남을 돕는 프로그램으로 자리매김하고 있다. 신청은 구청 홈페이지 여성∙결혼 분야 ‘달서만남 프로그램’에서 ‘솔로탈출 결혼원정대’를 통해 상시 접수할 수 있다. 신청서 작성 후 본인 인증 절차를 거쳐 신청서를 업로드하면 등록이 완료된다.

 

이태훈 달서구청장은 “결혼을 희망하는 청년들의 관심이 실제 만남과 인연으로 이어지고 있다”며 “올해도 청년들이 행복한 가정을 꾸리고 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 결혼장려 정책을 더 확대해 나가겠다”고 말했다.

김덕용 기자

