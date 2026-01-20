상큼한 향기의 전자담배?…니코틴·중금속·발암물질 섞인 에어로졸

전문가 “덜 해로운 담배 없어”

냄새가 없다 등의 이유로 전자담배를 ‘덜 해로운 담배’로 여기는 인식이 커지고 있지만 의학적으로 전혀 근거 없는 것으로 전해졌다.

전문가는 “담배 연기 대신 에어로졸을 흡입하는 방식으로 형태만 달라졌을 뿐 니코틴 중독과 심혈관·호흡기계 부담은 여전히 크다”면서 “덜 해로운 담배는 없다”고 강조했다.

조유선 서울아산병원 가정의학과 교수는 20일 “전자담배는 연초보다 안전하다는 인식이 퍼져 있지만 현재까지 전자담배가 건강에 덜 해롭다는 결론은 어디에도 없다”며 이같이 밝혔다.

조 교수는 “전자담배를 흡연을 줄이기 위한 대안으로 선택했다가 오히려 니코틴 의존이 지속되거나 이중 사용으로 이어지는 경우도 적지 않다”고 지적했다.

전자담배에서 발생하는 흰 연기를 흔히 수증기라고 생각하지만 실제로는 니코틴과 중금속, 발암물질이 섞인 에어로졸이다.

유해 성분이 적다는 주장도 단순 비교에 불과하다. 식품의약품안전처 분석에서는 일부 궐련형 전자담배의 타르 함량이 일반 담배와 유사하거나 더 높게 측정된 사례도 확인됐다.

특히 전자담배 에어로졸에서는 연초에는 없던 새로운 화학물질이 다수 검출됐고 가열 코일에서 용출되는 미세 금속 입자는 만성 염증과 조직 손상을 유발할 가능성이 제기되고 있다.

조 교수는 “에어로졸은 단순한 수증기가 아니라 폐 깊숙이 침투해 염증 반응을 유발할 수 있는 활성 입자”라며 “흡입되는 물질의 성격을 고려하면 전자담배 역시 인체에 부담을 준다는 점에서 연초와 다르지 않다”고 설명했다.

그러면서 “전자담배 사용자는 비사용자에 비해 심근경색 위험이 높다는 연구 결과가 반복적으로 보고되고 있다”며 “특히 과거 흡연력이 있는 전자담배 사용자의 경우 위험 증가는 더 뚜렷하다”고 강조했다.

이는 니코틴이 혈압과 심박수를 높이는 직접적인 작용뿐 아니라, 에어로졸 입자가 혈관 내피 기능을 떨어뜨려 염증과 산화 스트레스를 유발하기 때문이다.

또 폐 건강에 미치는 영향도 확인됐는데 전자담배 사용자의 폐활량 지표는 비사용자보다 낮았고 장기 추적 연구에서는 전자담배 사용이 만성폐쇄성폐질환(COPD) 발생 위험을 높이는 것으로 나타났다.

특히 연초와 전자담배를 함께 사용하는 이중 사용자의 경우 위험도는 더 많이 증가했다.

조 교수는 “전자담배와 일반 담배를 함께 사용하는 경우 체내 독성 물질 노출은 줄지 않는다”며 “심혈관 질환 위험은 오히려 높아질 수 있다. 전자담배는 연초보다 나은 선택지가 아니라 또 다른 형태의 담배”라고 강조했다.

한편 대부분 합성 니코틴으로 만들어지는 액상형 전자담배는 법적 담배로 분류되지 않아 규제의 사각지대에 놓여있다.

이러한 가운데 청소년 흡연 행태가 액상형 전자담배 위주로 변화하기 시작했다. 특히 여학생들의 액상형 전자담배 사용률은 일반담배(궐련)를 처음으로 넘어섰다.

청소년들이 전자담배를 피우는 가장 큰 이유는 냄새다. 일반 궐련형 담배는 쉽게 알아차릴 수 있는 반면 전자담배는 기호에 따라 사탕, 과일, 꽃 등 다양한 형태의 향 조합이 가능하다.

임승관 질병관리청장은 “청소년의 담배 사용이 증가하고 있을 뿐만 아니라 여학생의 경우 궐련보다 액상형 전자담배를 더 선호하는 양상이 뚜렷하게 나타났다”며 “청소년 흡연 예방을 위해 제품 유형별 규제 강화와 정책적 대응이 시급한 시점”이라고 강조했다.