코스피, 13일만에 반락 4,880대 마감…코스닥은 상승

기관 '팔자', 개인 순매수…삼성전자·하이닉스 하락

이차전지주는 상승…코스닥 4년만에 최고치

코스피가 20일 장중 등락을 거듭하다 4,880대에서 장을 마치며 13거래일 만에 하락했다.

이날 코스피는 전장보다 18.91포인트(0.39%) 내린 4,885.75에 장을 마쳤다.

20일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 코스피는 전 거래일(4904.66)보다 18.91포인트(0.39%) 내린 4885.75에 마감했다. 뉴시스

새해 들어 하루도 빠짐없이 상승하던 코스피는 13거래일 만에 하락세로 돌아섰다.

지수는 전장보다 4.38포인트(0.09%) 내린 4,900.28로 출발해 강보합세로 돌아선 뒤 다시 하락 전환해 장 초반 4,820선까지 밀려났다.

이후 장중 낙폭을 줄여 상승 전환, 오후 한때 4,935.48까지 올라 사상 최고치를 새로 쓴 코스피는 장 후반 내림세로 돌아섰다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 4.4원 오른 1,478.1원을 나타냈다.

유가증권시장에서 기관이 6천63억원 순매도하며 지수를 끌어 내렸다. 반면 개인과 외국인은 각각 3천527억원, 721억원 매수 우위를 보였다.

외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 1천64억원 '팔자'를 나타냈다.

간밤 뉴욕증시는 '마틴 루서 킹 데이'를 맞아 하루 휴장했다.

이 가운데 미국 트럼프 행정부의 상호관세 위법 여부에 대한 미 대법원의 판결이 임박했다는 관측이 나왔다.

한편 그린란드를 둘러싸고 미국과 유럽의 무역전쟁 우려가 고조되면서 간밤 유로스톡스50지수(-1.72%) 등 유럽 증시는 하락했다.

이날 국내 증시는 개인의 매수세와 기관의 매도세가 팽팽하게 맞서며 '롤러코스터'를 타는 흐름을 보였다.

그린란드를 둘러싼 지정학적 긴장 고조와 미국 관세 판결을 앞둔 경계감 등은 이날 증시 투자 심리를 위축시켰다.

다만 정부 정책을 둘러싼 기대감은 지수 하방을 지지하는 모습이었다.

정부가 다음 달 임시국회에서 '국민참여형 국민성장펀드'와 '국내시장 복귀 계좌'(RIA) 도입을 위한 세법 개정을 추진한다는 소식이 이날 장중 전해지면서 개인의 매수세를 일부 자극한 것으로 보인다.

정부는 국민참여형 국민성장펀드에 투자하는 개인에게 최대 40%의 소득공제 혜택을 제공하고, RIA에서 해외주식을 매도한 자금을 원화로 환전해 1년간 투자하는 경우 해외주식 양도소득을 공제할 예정이다.

이경민 대신증권[003540] 연구원은 "코스피는 주도주 차익 실현 이후 순환매가 빠르게 전개됐다"며 "국내시장 복귀 계좌가 포함된 입법 개정안이 발표돼 정책 기대감도 지속되는 중"이라고 설명했다.

시가총액 상위 종목 중 LG에너지솔루션[373220](1.13%), 삼성SDI[006400](3.82%), LG화학[051910](0.44%) 등 이차전지주가 줄줄이 올랐다.

아울러 KB금융[105560](2.78%), 삼성물산[028260](2.42%), 셀트리온[068270](0.24%), 한국전력[015760](16.16%), 신한지주[055550](2.76%) 등도 상승했다.

반면 삼성전자[005930](-2.75%), SK하이닉스[000660](-2.75%) 등 대형 반도체주가 하락해 지수 상단을 제한했다.

아울러 현대차[005380](-0.21%), 한화에어로스페이스[012450](-1.58%), HD현대중공업[329180](-1.08%), 한화오션[042660](-1.14%), 기아[000270](-3.30%), SK스퀘어[402340](-1.95%) 등이 내렸다.

업종별로 보면 전기전자(-2.14%), 운송장비(-1.33%), 기계장비(-0.15%) 등이 내렸으며, 전기가스(14.40%), 보험(3.96%), 화학(1.63%) 등은 올랐다.

코스닥지수는 전장보다 8.01포인트(0.83%) 상승한 976.37에 장을 마치며 2022년 1월 13일 이후 4년 만에 최고치를 나타냈다. 지난 15일 이후 4거래일 연속 상승세다.

지수는 전장보다 4.81포인트(0.50%) 오른 973.17로 출발해 하락세로 돌아섰으나 장중 다시 상승 전환했다.

한때 986.23까지 올라 장중 기준으로도 4년 만에 최고치를 기록했다.

코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 64억원, 2천842억원 순매수한 반면 개인은 2천601억원 매도 우위를 보였다.

에코프로비엠(3.83%), 에코프로[086520](3.47%) 등 이차전지주와 에이비엘바이오[298380](2.19%), 레인보우로보틱스(1.36%), HLB[028300](0.97%) 등이 올랐다.

알테오젠[196170](-3.02%), 삼천당제약[000250](-0.54%), 코오롱티슈진[950160](-1.72%), 리가켐바이오[141080](-0.42%), 리노공업[058470](-2.12%) 등은 하락했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 27조210억원, 15조2천180억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 19조2천970억원이다.

<연합>