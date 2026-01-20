상명대 디지털이미지연구소·제주농업기술원·동오농촌재단, 제주 농업문화 공익 아카이브 구축 협약

상명대학교(총장 김종희) 디지털이미지연구소는 20일 제주특별자치도 농업기술원에서 제주특별자치도농업기술원, 동오농촌재단과 제주 농업·농업문화 공익 기록과 아카이브 구축을 위한 상호협력 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 상명대 디지털이미지연구소 양종훈 소장과 제주특별자치도농업기술원 김태균 원장, 동오농촌재단 장성식 부사장이 참석했다.

왼쪽부터 장성식 동오농촌재단 부사장, 김태균 제주특별자치도농업기술원장, 양종훈 상명대 디지털이미지연구소장. 상명대학교 제공

이번 협약은 제주 고유의 농업 환경과 농촌 생활문화, 이를 둘러싼 공동체의 삶을 공익 기록물로 체계화하고 장기적으로 축적·활용 가능한 농업문화 아카이브를 구축하기 위해 마련됐다. 세 기관은 기록 생산부터 관리, 활용까지 단계적으로 협력하기로 했다.

상명대 디지털이미지연구소는 다큐멘터리 사진과 공공 기록 분야의 연구 경험을 바탕으로 시각 기록 촬영과 아카이브 구축을 맡는다. 제주특별자치도 농업기술원은 농업문화 기록에 필요한 연구 자료 제공과 행정 협력을 지원한다. 동오농촌재단은 현장 연계를 바탕으로 기록사업 실행을 담당한다.

협약의 주요 내용은 제주 농업과 농업문화에 대한 공익 사진 기록, 공공 아카이브 기준에 부합하는 기록물 데이터 구축과 관리, 제주 농업의 전통과 현재를 아우르는 시각 콘텐츠 제작, 연구·학술 자료 교류, 기록 결과물의 교육·연구·전시·홍보 등 공익 활용이다.

양종훈 소장은 “제주 농업과 농업문화가 지닌 역사적·문화적 가치를 시각 기록물로 체계화하고 공공적 활용이 가능한 아카이브로 구축하는 데 기여하겠다”고 말했다. 김태균 원장은 “제주 농업의 전통과 변화 과정을 기록으로 남기는 일은 미래 세대를 위한 중요한 자산”이라며 “협약이 제주 농업문화의 가치를 체계적으로 축적하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다. 장성식 부사장은 “제주 농업과 농업문화 기록은 지역 정체성을 보존하는 중요한 작업”이라며 “현장 경험과 네트워크를 바탕으로 기록사업의 공익성과 지속가능성을 높이겠다”고 밝혔다.