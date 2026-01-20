이성경, 뮤지컬 '알라딘'으로 신인상 수상… '올라운더 아티스트'

이성경이 뮤지컬 '알라딘'으로 신인상을 수상했다. 뉴시스

배우 이성경이 뮤지컬 ‘알라딘’으로 신인상을 수상하며 올라운더 아티스트로서의 진가를 증명했다.

이성경은 지난 19일 진행된 ‘제10회 한국뮤지컬어워즈’에서 뮤지컬 ‘알라딘’으로 여자 신인상을 수상, 뮤지컬 배우로서의 가능성을 제대로 입증했다.

신인상 수상에 눈물을 흘리며 무대에 오른 이성경은 “뮤지컬 배우 이성경입니다”로 소감을 시작했다.

그는 “16년 정도를 꿈꿨던 일이다. 뮤지컬을 너무 사랑해서, 꿈 꿀수록 감히 설 수 없는 소중한 자리라는 생각에 미뤄왔던 것 같다. ‘알라딘’을 통해 과분한 자리에 설 수 있게 되어 너무나도 큰 행운이었고, 인생에서 가장 행복했던 1년이었다”라고 밝혔다.

‘제10회 한국뮤지컬어워즈’에서 '여자 신인상'을 수상한 이성경. 판타지오 제공

또 “사랑하는 ‘알라딘’ 팀 덕분에 해낼 수 있었고, 너무 많은 분들이 사랑을 주셔서 그 사랑을 먹고 쑥쑥 잘 클 수 있었다. 관객분들과 팬 여러분들, 가족들과 친구들에게도 사랑하고 감사하다는 말을 전하고 싶다”고 말했다.

이성경은 “더 열심히, 겸손하게 좋은 모습으로 여러분들을 행복하게 해드리는 배우 되겠다”라고 감사의 인사와 함께 앞으로의 포부를 전했다.

뮤지컬 ‘알라딘’은 신비로운 아그라바 왕국에서 펼쳐지는 알라딘의 여정과 로맨스를 그린 작품. 이성경은 극 중 자스민 역을 맡아 열연, 첫 뮤지컬 도전임에도 불구하고 매력 있는 연기와 보컬 실력으로 무대를 가득 채우며 관객들의 뜨거운 관심을 모았다.

관객들에게 '블스민' 이라는 애칭을 얻은 이성경. 이성경 인스타그램 캡처

눈을 뗄 수 없는 비주얼로 캐릭터가 가진 매력을 배가시킨 이성경은 자신만의 자스민을 완성, 관객들에게 ‘블스민’이라는 애칭을 얻는 등 아낌없는 사랑을 받으며 뮤지컬 배우로서의 화려한 시작을 알렸다.

이를 증명하듯 이성경은 ‘알라딘’으로 신인상 수상이라는 영예를 안았다. 특히 이번 수상은 2015년 ‘MBC 연기대상’ 신인상에 이은 두 번째 신인상으로 그 의미를 더했다.

'올라운더 아티스트' 이성경. 판타지오 제공

한편, 올라운더 아티스트로 완벽하게 자리매김한 이성경의 다음 행보는 MBC 새 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’다.

‘찬란한 너의 계절에’는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 ‘찬’과 스스로를 겨울에 가둔 여자 ‘란’이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 ‘찬란’ 로맨스를 그린 드라마이다.

이성경은 극 중 국내 최고 하이엔드 패션 하우스 ‘나나 아틀리에’ 수석 디자이너 송하란 역을 맡아 열연을 펼칠 예정이다.