‘나의 아저씨’ 박해영 신작 첫발 뗐다

JTBC ‘모자무싸’ 캐스팅 확정

구교환·고윤정·오정세 등 출연

드라마 ‘나의 아저씨’와 소설 ‘나의 해방일지’로 큰 인기를 얻은 박해영 작가 신작 드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’가 캐스팅을 확정했다.



JTBC는 신작 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(‘모자무싸’)에 배우 구교환, 고윤정, 오정세, 강말금, 박해준이 출연한다고 20일 밝혔다. ‘모자무싸’는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다.



연출은 ‘동백꽃 필 무렵’, ‘웰컴투 삼달리’의 차영훈 감독이 맡았다. 구교환은 ‘모자무싸’를 통해 처음으로 TV 드라마 주연에 나선다. 그가 연기할 황동만은 영화계 유명 모임 ‘8인회’에서 유일하게 데뷔하지 못한 예비 영화감독으로, 초대받지 못한 손님처럼 늘 곁을 맴도는 불안을 쉴 새 없는 장광설과 허세로 감추며 버티는 인물이다.



제작진은 “‘모자무싸’는 무가치함 앞에 멈춰 선 이들이 서로의 결핍을 끌어안으며 생애 첫 숨통을 틔워가는 과정에 주목한다”며 “시기와 질투라는 보편적 감정을 부정하지 않고 투명하게 직시함으로써, 시청자들에게 지독한 공감과 따뜻한 위안을 동시에 전하고 싶다”고 설명했다.