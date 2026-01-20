대구·경북 양 단체장 만나 ‘행정통합’ 뜻 모아

경북도와 대구시는 20일 대구·경북 행정통합을 추진하기로 합의했다고 밝혔다.

이철우 도지사와 김정기 대구시장 권한대행은 이날 경북도청에서 만나 수도권 1극 체제의 한계를 언급하며 전국적으로 확산한 행정통합 논의가 지방시대로 가는 전환점이 돼야 한다는 데 뜻을 모았다.

20일 경북 안동시 경상북도청에서 열린 대구·경북 행정통합 추진협의 회의에서 이철우 경북지사(오른쪽)와 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장(왼쪽)이 악수하고 있다. 안동=연합뉴스

앞서 정부는 통합특별시를 대상으로 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조원 규모의 재정지원과 함께 통합특별시 위상 강화, 공공기관 이전 우대, 산업 활성화 지원 등 인센티브 방안을 제시한 바 있다.

두 단체장은 대구·경북이 2020년부터 전국에서 가장 먼저 통합 논의를 시작해 공론화와 특례 구상 등을 축적해 왔고, 성과가 충청·호남권 등 다른 권역 통합 논의의 기반이 되고 있다는 점을 들며 통합 논의는 중단 없이 이어가야 한다는 입장이다.

이 지사는 “이번에 통합 기회를 놓치면 통합을 적극 추진 중인 다른 도시에 뒤떨어지게 된다”며 “시간이 별로 없는 만큼 경북도와 대구시가 국회가 통합 관련 법안을 제출하기 전에 준비를 해야 한다”고 말했다.

김정기 대구시장 권한대행은 “지금 수도권과 비수도권 경쟁은 기울어진 운동장으로 통합은 기울어진 판을 바꾸는 획기적인 정책이며 대구와 경북은 따로 갈 수 없다”며 “대구와 경북이 항만과 공항을 제대로 만들고 1시간 광역교통망으로 촘촘히 연결하면 모든 분야에서 획기적인 발전전략을 세울 수 있다”고 말했다.

양 시도는 정부의 재정지원이 단순한 비용 보전에 그치지 않고 지방이 포괄적·자율적으로 활용할 수 있는 포괄보조 방식으로 설계돼야 한다고 강조했다. 여기에 통합을 통해 시군구의 권한과 자율성 확대가 함께 이뤄져야 한다고 했다.

도는 앞으로 도의회와 협의한 후 통합 추진을 위한 의결 절차를 밟고 시군구와 시도민 의견을 폭넓게 수렴한다. 또한 양 시도는 국회와 협력해 특별법 제정 등 제도적 기반을 마련하고 통합 절차를 추진한다는 계획을 밝혔다.