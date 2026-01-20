서울경찰, 치안파트너스 출범…맘카페 회원 등 참여 협의체

서울경찰청이 20일 ‘서울경찰 치안파트너스’ 출범시켰다.

치안파트너스는 기존 경찰 협력단체로 국한했던 협력 대상을 맘카페 회원 등 실제 치안 서비스 수요자 집단까지 대폭 확장하기 위한 소통 협의체다.

박정보 서울경찰청장

서울경찰청은 이날 오후 2시 치안파트너스 출범식과 연합 간담회를 진행했다. 이 자리에는 박정보 서울경찰청장과 함께 맘카페 등 14개 단체 대표자 30명과 경찰 관계자 등 총 51명이 참석했다.

국내 최대 맘카페인 ‘맘스홀릭 베이비’ 회원들이 치안파트너스로 위촉됐다.

이날 행사는 위촉장 수여와 함께 ▲서울교통 리(Re)디자인 프로젝트 ▲기본질서 리디자인 프로젝트 등 서울청 주요 시책을 공유하고 치안 방향성을 모색하는 식으로 진행됐다.

박 청장은 “급변하는 치안 환경 속에서 치안은 더 이상 경찰만의 노력으로 완성될 수 없고 시민과 함께 만들어가는 공공의 가치”라며 “치안서비스의 직접 고객인 시민 여러분의 소중한 의견을 적극 수렴해 정책에 반영해 시민 모두가 공감하고 안심할 수 있는 서울을 만들어 가겠다”고 했다.

서울청은 이번 치안파트너스 출범과 함께 누리집 내 전용 소통 공간인 ‘서울경찰聽’을 개설해 치안파트너스 회원들이 정책 제안과 현장 의견을 상시 전달할 수 있도록 했다.