김태리, 데뷔 후 첫 고정 예능서 초등학교 연극반 선생님으로 변신

tvN '방과후 태리쌤' 2월 22일 첫 방송

배우 김태리, 최현욱, 강남 출연

배우 김태리. 한윤종 기자

배우 김태리가 어느 작은 시골 마을의 초등학교 방과후 연극반 선생님으로 변신한다.

tvN은 20일 세상에서 단 하나뿐인 초등학교 방과후 연극 수업을 다룬 리얼리티 신규 예능 '방과후 태리쌤'(제작 스튜디오 슬램)이 오는 2월 22일 첫 방송된다고 밝혔다.

'방과후 태리쌤'은 김태리의 데뷔 후 첫 예능 도전작으로 사극, SF, 로맨스, 시대극 등 다양한 장르를 넘나들며 다양한 연기 스펙트럼을 보여준 그녀가 연극반 선생님으로 어떤 얼굴을 보여줄지 기대를 모은다.

고정출연인 김태리 이외에는 배우 김현욱, 가수 강남이 출연한다.

김현욱은 김태리와 함께 연극반을 이끌어 나갈 보조 선생님 역을 맡아, 아이들의 작은 목소리에도 귀 기울이는 연극반 카운슬러이면서 때로는 남다른 허당미로 웃음을 자아내며 아이들과 찰떡 케미를 선보일 예정이다.

tvN 신규 예능프로그램 '방과후 태리쌤' 출연진. 왼쪽부터 배우 김태리 ,최현욱, 강남. 매니저먼트mmm, 골드메달리스트

강남은 외향적인 성격에 남다른 친화력으로 출연진 모두를 무장해제 시키며, 자타공인 연극반 분위기 메이커로 활약한다.

방송인인 세 사람이 선생님이라는 직종에 처음 도전하는 만큼, 활기 넘치는 초등학생 아이들과의 좌충우돌 케미도 관전포인트다.

제작진은 "'방과후 태리쌤'은 실제 방과후 활동들이 폐교 위기의 학교들을 부활시켰다는 데에서 모티브를 얻었다"며 "선생님이 처음인 김태리, 최현욱, 강남과 연극반 아이들이 함께하는 세상에 단 하나뿐인 연극반 수업에 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 전했다.

첫 방송은 오는 2월 22일 오후 7시 40분 tvN에서.