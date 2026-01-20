디자인에 “한입 물고 싶다”던 오픈AI CEO…올해 하반기 하드웨어 시장 진출

오픈AI의 ‘챗GPT’. AP연합뉴스

생성형 챗봇 ‘챗GPT’ 개발사 미국의 오픈AI가 인공지능으로 구동되는 새로운 하드웨어 기기를 올해 하반기에 공개할 전망이다.

19일(현지시간) 외신들에 따르면 크리스 러헤인 오픈AI 최고대외관계책임자(CGAO)는 스위스 다보스에서 열린 ‘악시오스 하우스 다보스’ 행사에서 올해 안에 새 기기에 대한 구체적인 소식을 전할 수 있을 것이라고 말했다. 이어 “올해 하반기가 될 것이지만 어떻게 될지 지켜봐야 한다”며 “계획대로 진행하고 있다”고 덧붙였다.

다만, 기기가 가슴에 다는 핀 형태인지 혹은 귀에 꽂는 이어폰 형태인지 등 구체적인 모습에 관해서는 알려지지 않았다. 올해 하반기에 제품이 바로 시판될지 등에 대해서도 러헤인 CGAO는 언급하지 않았다.

오픈AI가 과거 애플의 디자인을 총괄했던 조니 아이브의 스타트업 ‘io’을 지난해 인수하면서 하드웨어 기기 시장 진출을 준비해 온 만큼 모든 것이 베일에 싸인 상황에서도 시장의 기대감은 매우 높다.

샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 조니 아이브가 디자인한 시제품을 두고 ‘한입 베어 물고 싶을 정도’로 매력적인 디자인이라 언급했고, 아이브도 해당 기기 출시 시점을 놓고 “2년 이내”라고 알린 바 있다.

IT(정보기술) 업계에서는 오픈AI가 화면 없이 음성으로 대화하는 방식의 오디오 기기를 준비 중이라는 분석이 지배적이다. 미국 IT 전문매체 디인포메이션도 오픈AI가 화면 없이 말로 대화하는 AI 오디오 기기를 준비 중이라고 이달 초 보도했었다.

오픈AI가 준비하고 있는 기기는 안경 형태이거나 이어폰이나 헤드폰, 또는 스마트 스피커 등의 형태일 것이라는 게 업계의 예측이다.