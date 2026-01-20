김동명 한국노총 위원장 3선 연임

단독 출마… 득표율 93%

김동명(사진) 한국노총 위원장이 제29대 한국노총 임원선거에서 당선되며 3선에 성공했다. 한국노총은 20일 모바일 선거 결과 단독 출마한 김 위원장과 류기섭(현 사무총장) 후보조가 참여 선거인단 3760명 중 3626표(93.78%)를 받고 당선됐다고 밝혔다.



김 위원장·류 사무총장 후보조는 이번 선거 공약으로 양극화 해소와 정의로운 산업전환을 위한 중층적 사회적 대화 체계 구축, 5인 미만 사업장 근로기준법 전면 적용, 4.5일제 도입 등을 제시했다. 또 노조법 개정 논의에 따라 플랫폼·특수고용 노동자 보호 등 보편적 노동권을 확보하고, 정년 65세 법제화와 연금·돌봄·의료 공공성 강화로 노동안전망을 구축하는 내용도 내걸었다. 김 위원장은 지난 대선에서 이재명 당시 더불어민주당 후보를 지지하면서 이러한 정책협약을 받아냈다. 김 위원장은 “정부와 체결한 정책협약을 반드시 관철하겠다”고 말했다.